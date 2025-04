W Zarze jest już nowa kolekcja wiosenna! Niedawno prezentowałyśmy 5 hitów z najnowszej kolekcji marki Zara. Teraz przyglądamy się płaszczom na wiosnę. Okrycie wierzchnie to jeden z pierwszych zakupów na nowy sezon. Kilka dni temu wśród naszych czytelniczek furorę zrobiły: płaszcz w kratę z Lidla oraz inne klasyczne płaszcze z Lidla np. brązowe i czarne.

Jakie płaszcze będą modne wiosną? Jakie fasony, wzory i kolory będziemy nosić? Znamy już wszystkie trendy na wiosnę 2020. Na tej podstawie wytypowałyśmy 4 najmodniejsze modele wiosennych płaszczy Zary. Sprawdź, co warto kupić na nadchodzące miesiące. Warto się pospieszyć, najpopularniejsze rozmiary mogą szybko zniknąć z półek!

Beżowy trencz, cena ok. 649,00 zł

Pierwsza propozycja to must have, który każda z nas powinna mieć w swojej szafie, czyli ponadczasowy trencz. Propozycja z hiszpańskiej sieciówki jest inspirowana klasycznym krojem, lecz z nutką najnowszych trendów. Fason oversize, kołnierz z klapami oraz długie, szerokie rękawy, a o tego obowiązkowy pasek w talii. To model, który skradł nasze serca!

fot. Materiały prasowe

Niebieski płaszcz, cena ok. 499,00 zł

Firma Pantone ogłosiła najmodniejszy kolor roku 2020. Jest to Classic Blue, czyli klasyczny odcień niebieskiego. Niedawno hitem była marynarka z Zary w tym kolorze. To szlachetny, elegancki i bardzo tradycyjny kolor, który doskonale pasuje do płaszcza. Model z hiszpańskiej sieciówki uszyty jest z tkaniny z domieszką wełny, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w czasie chłodniejszych wiosennych dni.

fot. Materiały prasowe

Płaszcz w pepitkę, cena ok. 449,00 zł

Pepitka wraca do łask! Tradycyjny wzór przeżywa wielki comeback. Obecnie na topie jest sukienka w pepitkę z Zary, którą na oficjalne spotkanie założyła księżna Kate. Wcześniej fashionistki zachwycały się płaszczem w pepitkę z H&M, spódnicą w pepitkę z H&M oraz sukienką w pepitkę z H&M. Modowa intuicja podpowiada nam, że następnym hitem sprzedażowym może być płaszcz w pepitkę z Zary.

fot. Materiały prasowe

Płaszcz oversize w kratę, cena ok. 349,00 zł

Kratka, choć nigdy nie wychodzi z mody, znalazła się w czołówce trendów na wiosnę 2019. My proponujemy, by postawić na płaszcz w kratę, koniecznie o luźnym, szerokim kroju. To okrycie, nie tylko jest modne, ale również idealnie ukryje wszelkie mankamenty sylwetki. Model z Zary idealnie wpisuje się w tendencje na nowy sezon.

fot. Materiały prasowe

