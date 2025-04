Popularny dyskont rozpieszcza swoich klientów! Na półkach sklepów pojawi się kolejny modowy hit w świetnej cenie. Nowa oferta szczególnie przypadnie do gustu wielbicielkom prawdziwej elegancji. Mowa o klasycznych płaszczach z domieszką wełny. Kiedy i za ile będzie można je kupić?

Jesienne płaszcze z wełną do kupienia w Lidlu

Nie ma tygodnia bez modowej perełki w Lidlu. Po kurtkach i botkach na jesień, przyszła pora na absolutny must have. Sieć wprowadza do sprzedaży klasyczne płaszcze z wełną. Będzie można je kupić od soboty 28.09. Będą dostępne w sklepach stacjonarnych oraz przez internet.

Okrycia kuszą nie tylko ponadczasowymi, a jednocześnie bardzo modnymi krojami, ale również niską ceną. Każdy model będzie kosztował jedynie 99,00 zł. Za podobny płaszcz wełniany w sieciówce trzeba zapłacić co najmniej dwa razy tyle.

W Lidlu pojawią się dwa wzory. Oba będą miały prosty, uniwersalny i pasujący na każdą figurę fason. Pierwszy z nich ma wzór eleganckiej kraty, która nigdy nie wychodzi z mody. To doskonałe uzupełnienie formalnych stylizacji do pracy.

fot. Materiały prasowe

Drugi płaszcz wpisuje się w trend minimalistyczny. Ma kolor stonowanej, schludnej szarości, która będzie pasować dosłownie do wszystkiego. Idealnie skomponuje się z jeansami, sportowymi bluzami z nadrukiem oraz stylowymi sneakersami.

fot. Materiały prasowe

