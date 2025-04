W poszukiwaniu nowego okrycia na wiosnę warto zajrzeć do sieciówek. Popularne marki odzieżowe oferują mnóstwo modnych modeli. W ostatnich dniach spodobały wam się: płaszcz w kratę z Lidla oraz inne klasyczne płaszcze z Lidla np. brązowe i czarne. Niedawno prezentowałyśmy również płaszcze na wiosnę z Zary, a teraz przyszła pora na propozycje z H&M. Wybrałyśmy 4 modele, które idealnie wpisują w najnowsze trendy. Zobacz nasze typy!

Płaszcz pluszowy, cena ok. 149,99 zł

Moda na teddy bear coat nie przeminie wraz z sezonem jesienno-zimowym. Wszystko wskazuje na to, że tego typu płaszcze będziemy nosić również wiosną. Oczywiście będą lżejsze i krótsze, lecz wciąż będą wpisywać się w ten uwielbiany trend. Nasza propozycja to płaszczyk w kolorze różowym, który będzie bardzo hot w nowym sezonie (zobacz: Modne kolory na sezon wiosna-lato 2020).

Parka w zwierzęce wzory, cena ok. 149,99 zł

Animal print będzie jednym z najgorętszych deseni wiosny. Znalazł się wśród najmodniejszych wzorów na sezon wiosna-lato 2020. Parka w ten szałowy wzór to idealny wybór. Ten model doskonale sprawdzi się w czasie niepogody. Została uszyta z wodoodpornego materiału. Ma kaptur oraz praktyczne kieszenie. Do modelu dołączony jest woreczek, w którym można chować i przenosić płaszczyk.

Beżowy trencz, cena ok. 149,99 zł

Trencz to obowiązkowy element kobiecej garderoby. To ponadczasowy, klasyczny płaszcz, który sprawdzi się na wiele okazji. Uwielbiamy klasyki w przystępnych cenach, dlatego ten model wydaje nam się idealny. Ma neutralny kolor, pasek podkreślający talię, guziki w kontrastującym kolorze - to kwintesencja dobrego stylu. Kupujemy to!

Czarny płaszcz, cena ok. 149,99 zł

Model w kolorze czarnym to must have. Jest doskonały do pracy, bo idealnie pasuje do stylu eleganckiego. Sprawdzi się również jako okrycie dla wieczorowych sukienek. Lecz modny, szlafrokowy fason ma jeszcze jedną zaletę. Można go nosić również do stylizacja casualowych, czyli np. nieśmiertelnych jeansów i sneakersów.

