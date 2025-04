Sezon wiosna/lato 2019 warto rozpocząć od zakupu płaszcza. Przyda się, gdy tylko za oknami zrobi się nieco cieplej. To klasyczne okrycie to podstawowy element wiosennej garderoby. Wystarczy wybrać odpowiedni model, który będzie zgodny z najnowszymi trendami oraz będzie pasował do twojej sylwetki. W ofercie sieciówek znajdziesz szeroki wybór. Podpowiadamy, jaki płaszcz kupić na wiosnę!

Reklama

Spis treści:

W kolekcjach popularnych marek klasyka miesza się z nowymi trendami. Projektanci zadbali zarówno o panie, które uwielbiają ponadczasowe kroje, jak i o te, które kochają podążać za modowymi nowikami. Dowiedz się się, jakie są najmodniejsze płaszcze wiosenne 2019!

Fot. FREE

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

Trencze, dwurzędowe i oversize - hitowe fasony płaszczy wiosennych

Prym wiedzie klasyka! Najmodniejszym krojem wiosny 2019 jest trencz. Ponadczasowe wiosenne trencze znalazły się w ofercie wszystkich znanych marek. W tym roku na czasie są te w kolorze ciepłego beżu lub brązu. Jednak nie brakuje również modeli w ciemniejszych kolorach: czerni i granacie.

Innym fasonem jest płaszcz dwurzędowy. To uniwersalny krój, który dobrze wygląda niemal na każdej kobiecej sylwetce. Świetnie sprawdza się jako uzupełnienie formalnych stylizacji np. do pracy lub na oficjalne spotkanie. Połącz go z eleganckimi botkami i prostą torebką.

Wciąż modny jest również fason oversize, czyli taki, który sprawia wrażenie za dużego. Pudełkowy krój, bez paska w talii i z opadającymi ramionami, doskonale pasuje do stylu casual.

Wolisz bardziej sportowe stylizacje? Przypadnie ci do gustu praktyczna i stylowa parka. Będzie pasować do dżinsów, legginsów i niezwykle modnych sneakersów na platformie.

Jakie kolory płaszczy wiosennych są na czasie?

Najmodniejszy kolor płaszcza wiosennego? W tym sezonie projektanci zachęcają nas, by nieco poeksperymentować z żywymi barwami. Wśród modnych kolorów na wiosnę 2019 króluje żółty. Okrycie w takim kolorze nie tylko wpisuje się w najnowsze trendy. Przede wszystkim przykuwa uwagę! Sprawi, że nie przemkniesz ulicą niezauważona.

Na czasie są również pastele: błękity, pudrowe róże i lawenda. Płaszcz w takim kolorze będzie idealnie pasował do sukienki w kwiaty oraz hitowych tym sezonie białych botków.

Wolisz coś bardziej klasycznego? Postaw na sprawdzony beż, czerń lub granat. Płaszcz w stonowanym kolorze to propozycja dla pań, które cenią sobie ponadczasową elegancję.

Wśród trendów na wiosnę 2019 króluje animal print. Nie zabrakło go również na okryciach. Płaszcze w zwierzęce wzory przypadną do gustu kobietom, które kochają wyraziste printy. Wciąż najmodniejsza jest panterka, lecz zdarzają się również modele z wężowym lub innym nadrukiem.

Hitem są żółte płaszcze. Słoneczna żółć to alternatywa dla klasyki. Nie tylko jest szykowna, ale wprawia w optymistyczny nastrój. Rewelacyjnie będzie wyglądać z czernią lub innymi żywymi kolorami (propozycja dla odważnych).

W sieciówkach znajdziesz również płaszcze w kolorze khaki, czarne, beżowe i inne. Wybór jest ogromny, więc na pewno znajdziesz swój wymarzony!

Na następnych stronach znajdziesz modne płaszcze wiosenne z popularnych sklepów odzieżowych!

Reklama

Znajdź modne buty do wiosennego płaszcza:

Czółenka na wiosnę - 10 par z sieciówek

Baleriny na wiosnę - 7 stylowych modeli