Krata to niewątpliwie jeden z najmodniejszych wzorów sezonu. Wyprzedza go tylko hitowa panterka. Jednak to krata skradła serca większości kobiet. Powód jest bardzo prosty - kratka to klasyka, która sprawdza się na wiele okazji. I każda kobieta wygląda w niej niezwykle elegancko! Jeśli w tym sezonie chcesz kupić tylko jedną rzecz, powinien to być płaszcz w kratę.

Płaszcze w kratę na sezon jesień-zima 2018/2019

Płaszcze w kratkę znalazły się w ofertach wielu marek odzieżowych. Wybierać można spośród różnych stylów - od bardzo drobnej pepitki po dużą kratę. Duża dowolność panuje również w kolorystyce. Najmodniejsze są szare płaszcze w kratkę. Nie oznacza to jednak, że to jedyny właściwy wybór. Wybierać można spośród bieli, odcieni niebieskiego, palonej żółci oraz brązu.

Na następnych stronach znajdziesz płaszcze w kratę znanych marek!

