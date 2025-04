Gdy na dworze robi się coraz chłodniej, zaczynamy intensywniej myśleć o zakupie ciepłego płaszcza. Jaki wybrać? Długi czy krótki, luźny czy dopasowany. A może lepsza będzie kurtka? Z kapturem czy bez? Jedno wiadomo bez ciepłego okrycia wierzchniego ani rusz. To podstawowy element jesienno–zimowej garderoby. Dobrze, jeśli nie będzie zbyt drogi.

Modne płaszcze i kurtki Pull&Bear

W aktualnej kolekcji marki znalazły się okrycia wierzchnie, które doskonale wpisują się w najnowsze trendy. W tym sezonie wracają klasyczne płaszcze w kratę, te z futrzanym kołnierzem, sztuczne kożuchy, kurtki puchowe, parki i futra w wersji eko. Z pewnością przypadną do gustu miłośniczkom klasyki ze względu na stonowana kolorystykę, tradycyjne fasony, wzory oraz tkaniny. Ale też jest miejsce na kolor. Żółte futerko zwraca uwagę.

My polecamy uniwersalny model typu oversize. Może być w modną kartę lub z futerkiem. Jest nie tylko stylowy, ale także praktyczny. Ze względu na fason można pod nim ukryć kilka zbędnych kilogramów. Naszą uwagę zwróciła sztruksowa ruda kurtka wykończona futerkiem. Fasonem nawiązuję do tradycyjnych kurtek dżinsowych. To miły powrót do przeszłości. Podobnie jak kożuszki wzorowane na ramoneskach. Naszym hitem jest ten w pastelowym różu! Ma w sobie młodzieńczą świeżość.

