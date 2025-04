Obecnie trwają sezonowe obniżki cen. To świetna okazja do uzupełnienia braków w garderobie i przygotowania się na nowy sezon. Tym razem wybrałyśmy dla was płaszcze z jesienno-zimowej kolekcji Monnari, które możecie kupić obecnie na wyprzedażach i nosić wczesną wiosną.

Modne płaszcze z Monnari

W ofercie tej popularnej sieciówki znajdziecie klasyczne modele, które będą pasowały do wielu stylizacji. Dominuje klasyczna i stonowana kolorystyka - czerń, szarość, beże i granat. Jeżeli szukacie czegoś szalonego to może zainteresuje was cieniowany płaszcz lub model zdobiony zwierzęcym motywem. To nietuzinkowa propozycja dla odważnych kobiet, które lubią bawić się modą.

Jednak zdecydowanym numerem jeden jest elegancka krata, która jest największym hitem ostatnich miesięcy. Jednak wszystko wskazuje, że to dopiero początek jej błyskotliwej kariery. Zostaje z nami na kolejny sezon, ale teraz jest lżejsza, nieregularna i występuje w wielu kolorach.

