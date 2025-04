Klasyczny płaszcz to inwestycja na kilka sezonów, dlatego warto dobrze przemyśleć taki zakup. Jeśli wybierzesz model z materiału z domieszką wełny, będzie cieplejszy i bardziej trwały. Płaszcz z dodatkiem angory jest natomiast bardzo miły w dotyku.

Najbardziej szykowne płaszcze z kolekcji Mango

Marka stawia na prostotę, bo ta jest ponadczasowa i najbardziej elegancka. Nie brak jednak płaszczom pewnych "smaczków", które sprawiają, że wyglądają nowocześnie i zgodnie z obowiązującymi trendami.

Wiele modeli ma fason pudełkowy, nawiązujący nieco do męskiego. To płaszcz bez zaznaczonej talii, najczęściej sięgający do połowy ud. Dobrze wygląda noszony do wąskich spodni lub ołówkowych spódnic do kolan.

Znajdziecie tu też modele oversize, wyglądające na nieco przyduże, nonszalanckie w charakterze. One również wymagają dopasowanego dołu – postaw więc na cygaretki lub rurki.

W Mango znajdziecie również płaszcze o kroju szlafrokowym, czyli dłuższe, ściągnięte w talii paskiem. To idealny krój do podkreślenia kobiecej sylwetki, a nawet wymodelowania talii. Możesz nosić je do trapezowych spódnic czy spodni z szerszymi nogawkami.

Nie zabrakło tu też futer. Krótko strzyżone sztuczne futerka zapewniają nie tylko modny wygląd, ale i ciepło.

Zwróć uwagę na modne detale płaszczy. Nam spodobały się bufiaste rękawy przy niebieskim modelu, niezwykłe futrzane wstawki przy czerwonym oraz kontrastowe wykończenie mankietów beżowego futerka. Musisz je zobaczyć!

