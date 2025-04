Są uszyte z futerka (sztucznego!), ciepłe i szalenie modne. Podbiły serca blogerek, fashionistek i gwiazd. W swojej garderobie ma taki m.in. Anna Lewandowska. Jeśli ty również kochasz modę, koniecznie powinnaś uzupełnić garderobę o futrzane okrycie. Największą popularnością cieszą się płaszcze, lecz znajdzie się też coś dla miłośniczek krótkich kurtek!

Teddy Bear Coat, czyli płaszcz z futerka, to hit zimy 2019!

Za powrót mody na sztuczne futerka odpowiada Max Mara. Najsłynniejszy teddy bear coat pojawił się w kolekcji tej marki. Pluszowy, miękki i bardzo ciepły, wręcz idealny na mroźną zimą. Nic dziwnego, że sieciówki szybko podchwyciły trend i zaczęły produkować podobne okrycia.

Faworytem jest długi, brązowy płaszcz ze sztucznego futerka. To właśnie ten model wybrała Anna Lewandowska. Ten gorący - dosłownie i w przenośni - modowy hit świetnie pasuje do stylizacji nawiązujących do lat 90. Dobrze łączy się ze sportowymi ubraniami np. bluzami, dżinsami i sneakersami.

Ale to nie jedyny wybór! W sklepach nie brakuje również płaszczy w kolorze czarnym, beżowym czy szarym. Absolutnym przebojem są futerka w panterkę oraz w... kratę!

Na kolejnych stronach znajdziesz najmodniejsze futrzane płaszcze i kurtki!

