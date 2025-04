Na dworze coraz cieplej, a ty wciąż nie możesz się zdecydować, jaki model płaszcza wybrać? Poszukaj takiego, który ma klasyczny fason i stonowany kolor. Będziesz go mogła nosić w następnym sezonie..

Modne płaszcze z House

Tej wiosny znana sieciówka postawiła na niezawodną klasykę. Zarówno jeśli chodzi o fasony, jak i tkaniny. Znajdziemy tu ponadczasowe dyplomatki jedno- lub dwurzędowe uszyte z gładkiej wełny. W nich zawsze będziesz dobrze wyglądać. Poza tym pasują zarówno do sukienki, garnituru, jak i zwykłych dżinsów. Nam podobają się w połączeniu ze sportowymi spodniami i bluzami z kapturem. Oczywiście kaptur musi być wyłożony na wierzch!

Hitem nadal są płaszcze w kratę. Świat mody zapomniał na kilka lat o tym ponadczasowym wzorze, ale on wrócił w wielkim stylu i zmienia swoje oblicze. Projektanci czerpią inspirację z lat 70., a największą popularnością cieszą się modele zdobione w szarą kratą, której nie nosimy już tylko zimą.

W kolekcji House znajdziesz także proste, pudełkowe płaszcze. A co powiesz na różowy lub błękitny? Nam się podoba! Pastelowe kolory są nie tylko bardzo modne, ale i twarzowe. Pięknie rozświetlają cerę, ujmując nam lat!

Sezon wiosna–lato 2018 to również wielki powrót płaszczy typu trencz. Mogą mieć różną długość i kolor. My stawiamy na tradycyjny beż, który ma ponad stuletnią historię. Można go nosić na wiele sposób. Pasuje zarówno do eleganckich, jak i casualowych zestawów – każdej wiosennej stylizacji. Tego modelu nie może zabraknąć w twojej szafie! Tak naprawdę wystarczy tylko on.

