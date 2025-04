Kwiaty królują każdej wiosny, ale jeśli chodzi o deseń na płaszczach, my wolimy jednak wybrać coś innego... Motywy zwierzęce to dosyć odważny wybór, ale gwarantujemy - już dawno przestały być wyznacznikiem kiepskiego smaku!

Reklama

W ostatnich sezonach upodobałyśmy sobie szczególnie panterkę, a także wężową i krokodylą (sztuczną rzecz jasna!) skórę - szczególnie na butach, torebkach i innych dodatkach. Nie da się jednak ukryć, że te wzory świetnie wyglądają także na dużych powierzchniach, na przykład na sukienkach czy... płaszczach.

Ten płaszcz z Zary to absolutny wiosenny must have. Nie tylko świetnie wygląda, ale po przecenie kosztuje mniej niż nawet w Lidlu i PEPCO.

Płaszcz ze sztucznego zamszu, cena z 139,90 zł na 69,90 zł

Tej wiosny nie bój się panterki - także w tym odważniejszym wydaniu. Pokochałyśmy już sukienki z tym motywem, teraz przyszedł czas na inne części garderoby.

fot. Materiały prasowe

Na wyprzedażach trafiają się różne perełki, ale przyznajemy, że gdy znalazłyśmy w Zarze płaszcz w tej cenie, aż przetarłyśmy oczy ze zdumienia. Kosztuje mniej niż modele płaszczy w Lidlu, a nie ukrywajmy - jest o wiele bardziej stylowy.

To bardzo prosty krój, który będzie pasować do każdej figury i - wbrew pozorom - większości stylizacji. Załóż go do sukienki, niekoniecznie gładkiej! Tej wiosny lubimy mieszać wzory. Jeśli więc masz ochotę połączyć go z sukienką lub bluzką w kwiaty, rób to śmiało.

Płaszcz z Zary ma jeszcze jedną ogromna zaletę. Jest uszyty z materiału, którego aż 50% stanowi recyklowany poliester. Pozyskuje się go z używanych plastikowych butelek, a do jego produkcji ogranicza się zużycie wody, energii i zasobów naturalnych. Piękny i eko! Czy można chcieć czegoś więcej?

Reklama

Te okazje z Zary również mogą cię zainteresować: