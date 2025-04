Chociaż wiosenna aura już niebawem będzie dla nas coraz łaskawsza, warto zaopatrzyć się w lekkie płaszcze i kurtki, które uchronią przed ostatnimi powiewami chłodu. Do tego świetnie sprawdzi się płaszcz z nowej kolekcji H&M.

Reklama

Płaszcz z H&M - wiosna 2020

Przyznamy szczerze, że wpadł nam w oko, bo wyjątkowo przypomina kultowe płaszcze i żakiety marki Chanel. Elegancki, pudełkowy krój, strukturalny wzór i ozdobne guziki - propozycja szwedzkiej sieciówki łączy w sobie wszystkie te elementy.

fot, Materiały prasowe

Na oryginalne ubrania z kolekcji Chanel niewiele osób może sobie pozwolić. Płaszcz z H&M nie dość, że do złudzenia je przypomina, to jeszcze kosztuje ponad 10 razy mniej. Zapłacimy za niego 199,99 zł.

Okrycie jest dostępne w sklepie internetowym marki oraz sklepach stacjonarnych w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Do wyboru mamy rozmiary od XS do XXL.

Tego typu płaszcz świetnie będzie pasował do kobiecych stylizacji zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia. Można połączyć go z klasycznymi jeansami i białym t-shirtem lub z elegancką małą czarną. W dodatkach najlepiej zachować umiar, bo propozycja H&M sama w sobie jest już dość strojna.

Reklama

Zobacz więcej propozycji modnych ubrań z sieciówek: