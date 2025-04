W popularnych sieciówkach i sklepach internetowych mamy spory wybór pikowany płaszczy. Znajdą się piękne modele z paskiem podkreślającym talię, praktyczne płaszcze z kapturem i bardzo ciepłe płaszcze zimowe. Co najważniejsze, ich ceny nie zwalają z nóg. Warto też rozglądać się za promocjami, wyprzedażami i kodami rabatowymi, a okaże się, że kupimy nowy płaszcz pikowany za grosze.

Pikowane płaszcze z paskiem wyglądają bardzo kobieco i w kilka sekund mogą wyczarować nam talię. W sklepach mamy do wyboru wiele modeli o charakterze casualowym, miejskim i sportowym. Takie kroje sprawdzą się świetnie na co dzień i będą pasowały do modnych w tym sezonie traperów czy kozaków na platformie.

Fanki elegancji również mają w czym wybierać. Wystarczy, że wybierzecie płaszcz z ozdobnymi guzikami, rozcięciem, kołnierzem czy szykownym futerkiem. Naszej redakcji wpadł w oko czarny model z paskiem i futrem przy szyi. Prezentuje się bardzo elegancko! Dodatkowo jest dostępny w rozmiarach plus size (do 2XL).

Fot. pikowany płaszcz z paskiem/mat.prasowe Reserved i Born2Be

Płaszcz z kapturem to praktyczna propozycja modowa, która pozwoli nam przetrwać nawet najchłodniejsze dni zimy. Wygoda nie oznacza jednak, że płaszcze o takim fasonie nie mogą wyglądać dobrze! W połączeniu ze sneakersami za kostkę, traperami lub modnymi botkami na platformie tworzą miejską i casualową stylizację idealną na co dzień.

Nam szczególnie spodobał się model dostępny w Sinsayu. Polubicie go za jego niską cenę oraz duże kieszenie, do których można schować chociażby rękawiczki. Warto również zwrócić uwagę na płaszcze pikowane z futerkiem przy kapturze. To dodatek, który zawsze ożywia stylizację.

Fot. pikowany płaszcz z kapturem/mat.prasowe Sinsay i Born2Be

W ofercie sklepów znajdziemy także płaszcze pikowane, które będą idealnie nadawały się na zimę. Są grube i ochronią nas przed zimnem i wilgocią. Jeśli szukamy czegoś ciepłego, warto wejść na stronę Reserved, gdzie dostaniemy m.in. puchowy płaszcz pikowany za kolano. Ten model ma stójkę, która ochroni nas od wiatru, oraz praktyczny kaptur.

W Top Secret znajdziemy natomiast ciepły płaszcz pikowany z kapturem oraz dwupalczastymi rękawiczkami w komplecie! Ten ciemnozielony model został wykonany z lekko połyskującego materiału i po prostu skradł nasze serca! W tym płaszczy zima nam niestraszna!

Fot. pikowany płaszcz zimowy/mat.prasowe Reserved i Top Secret

