Zakupy na Answear.com od kilkunastu lat dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń. Ceniony multibrand e-commerce, działający na 12 europejskich rynkach, poszedł teraz o krok dalej. Potrzebujesz uzupełnić swoją garderobę o modne ubrania, buty i dodatki światowych modowych marek premium?

Reklama

Modnie i stylowo

Chcesz robić to w stylowo urządzonej, unikalnej przestrzeni? Answear.com wyszedł tym oczekiwaniom naprzeciw, tworząc niezwykłe miejsce (zajmuje aż 2000 m kw.) w prestiżowej Fabryce Norblina.

Letnia wyprzedaż z rabatami aż do 50% na Answear.com to świetna okazja do tego, by zaopatrzyć się w projekty, dzięki którym stworzysz stylowe zestawy na urlop i nie tylko. Dzięki stanowisku Pickup Point możesz połączyć to, co dobrze znasz, z odbiorem marek premium w sklepie przeniesionym wprost ze światowych stolic mody. To jednak nie koniec niespodzianek. W Answear Concept Store wszystko jest unikalne: zaczynając od wspaniałych roślin, kończąc na pysznej kawie speciality.

–Answear Concept Store to więcej niż sklep. To przestrzeń, w której moda łączy się z kreatywnością, a zakupy stają się niezapomnianym doświadczeniem. Pragniemy oferować naszym klientom nie tylko wyselekcjonowane kolekcje światowych marek modowych, ale także wyjątkową atmosferę, najwyższy poziom komfortu podczas zakupów, a także okazję do relaksu, rozrywki i inspiracji – mówi Krzysztof Bajołek, CEO Answear.com.

Luksusowy concept store i niskie ceny Answear.com? Połączenie doskonałe!

Miłośniczki mody z wyższej półki rzadką mają okazję do tego, aby zaopatrzyć się w supermodne sukienki, sandały czy stroje kąpielowe w jakości premium w obniżonych cenach. Dodatkowo towarzyszy temu znany model zakupowy: ekran i oczekiwanie na kuriera, ewentualnie wycieczka do paczkomatu. Answear.com po raz kolejny przełamuje schematy.

Pierwszy concpet store marki to oranżeria, kawiarnia Answear x Coffeedesk z ziarnem typu speciality, galeria sztuki, punkt krawiecki oraz ultranowoczesne technologie zakupowe w jednym! To wszystko sprzyja przemyślanym zakupom. Fanki i fani najbardziej cenionych marek odzieżowych mogą liczyć na dodatkowe rabaty sięgające nawet 50%.

Dzięki Answear.com możesz skompletować swój letni look np. z wyjątkowymi włoskimi markami, takimi jak Elisabetta Franchi, Armani, Patrizia Pepe, Pinko, Twinset czy Liu Jo. Daj się zauroczyć włoskiej modzie, łączącej w sobie elegancję, wyrafinowanie i niezwykłą jakość. Przyjrzyj się także oryginalnym i funkcjonalnym projektom marki własnej Answear, czyli Answear.Lab, Letnie rabaty w Answear.com obejmują marki premium z całego świata, więc z łatwością każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza że Answear Concept Store wykonał część pracy za ciebie: znajdziesz tam tylko ściśle wyselekcjonowane marki z półki premium.

Zastanawiasz się, jak tworzyć modne i wygodne stylizacje na lato 2024? Zwiewną sukienkę z wyeksponowanymi ramionami załóż do lekkich sandałów lub do białych balerin. Z kolei top na szerokich ramiączkach noś z duecie z ołówkową spódnicą midi lub szortami high waist. Postaw na proste rozwiązania, które są niezawodne! Jedno jest pewne. W Answear Concept Store zyskasz mnóstwo nowych inspiracji.

Answear Concept Store łączy modę, sztukę i rozrywkę

W Answear Concept Store znajdziesz wszechstronną i zróżnicowaną ofertę wielu marek premium. Bez względu na styl, możemy wybierać spośród najlepszych produktów na rynku. Najważniejsze marki premium dostępne w Answear Concept Store to m.in.: Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Victoria Beckham, Tory Burch, Custommade, Elisabetta Franchi, Liu Jo, Pinko, MICHAEL Michael Kors, Diesel, AllSaints, Vanda Novak, Coach i Swarovski. Answear Concept Store ma dla nas także produkty Furla, Adidas, Calvin Klein i Boss. W sklepie znajdziemy dział męski, damski oraz dziecięcy, a dodatkową atrakcją jest oferta z kategorii Home & Lifestyle.

Answear Concept Store wyróżnia nie tylko wyszukany asortyment premium. Możesz tam dokonać drobnych przeróbek zakupionej odzieży i spersonalizować zakupy w Punkcie Answear Krawiec. Po udanych zakupach możesz także spróbować wyszukanej kawy w kawiarni Answear x Coffeedesk w otoczeniu oranżerii.

Na uznanie zasługuje również unikalny wystrój przestrzeni sklepu. Zwracają tu uwagę są kolory i wykorzystane materiały, intrygują także starannie dobrane detale. Drewniana podłoga powstała na specjalnie zamówienie, podobnie jak niestandardowe meble. Spektakularne, artystyczne witryny powstały we współpracy z Anną Szczęsny, która realizowała projekty z największymi domami mody.

Answear Concept Store to niezwykła przestrzeń, łącząca modę i lifestyle. To miejsce spotkań zarówno z klientkami i klientami, jak i z osobistościami ze świata mody i kultury. Warto wybrać się też na jeden z organizowanych tu eventów (odbyły się już m.in. warsztaty taneczne adidas Originals czy dyskusja panelowa o designie w modzie New Balance).

Hasło nowej kampanii Answear.com brzmi: „Ubierz życie w to, co cenne”. W tym miejscu zyskuje ono na dodatkowym znaczeniu. To żelazne przyrzeczenie jakości przy ul. Żelaznej 51/55.

Sklep działa od maja na drugim piętrze budynku „Plater w Fabryce Norblina. Jest otwarty od poniedziałku do soboty (pn.–czw. 11.00–21.00, pt. i sb. 11.00–22.00, w niedziele handlowe 11.00–20.00).

Widzimy się w Answear Concept Store!

Reklama

Materiał promocyjny marki Answear.com