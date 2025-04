Grochy to jeden z najważniejszych trendów na wiosnę i lato 2020 - kupując go teraz, będziesz miała ciuch modny również w kolejnym sezonie. Ten ponadczasowy wzór nie wychodzi z mody od lat, a do tego ma ogromną liczbę wielbicielek i nic dziwnego, bo jest szalenie kobiecy, niezwykle stylowy oraz elegancki.

Nie powinnyście być zatem zaskoczone, że w ostatnich tygodniach furorę na Instagramie robiła m.in. sukienka w grochy z H&M i sukienka w groszki z Zary. I nie ma nic dziwnego w tym, że najnowszym bestsellerem H&M jest... sweter w groszki. Jak wygląda i ile kosztuje?

Sweter w grochy hitem sprzedażowym

Półgolf z miękkiej tkaniny z domieszką wełny świetnie sprawdzi się zarówno zimą jak i w czasie chłodniejszych wiosennych dni. Ma bardzo modne w ostatnim czasie obniżone ramiona.

W najbliższych miesiącach grochy będą wszędzie: na swetrach, bluzkach, spódnicach, spodniach, marynarkach i sukienkach. Najmodniejsze są białe groszki na czarnym tle lub odwrotnie - czarne na białym. To klasyczny print, który często bywa kojarzony ze stylem paryskim, który jest obecnie na topie.

Jeżeli nie wiesz, jak stylizować ten sweter to koniecznie zajrzyj na Instagrama. Influencerki publikują mnóstwo postów z proponowanymi przez siebie zestawami. Nam najbardziej podoba się połączenie swetra z białym lub czarnym dołem np. spodniami typu rurki, lub krótką, skórzaną spódniczką. Bardzo dobrze będą wyglądały również w duecie z grafitowymi mom's jeans inspirowanymi stylem lat 80.

Ten sweter można nosić na wiele okazji np. do pracy (oczywiście, jeśli nie jesteś skazana na firmowy uniform), a także na spotkania z przyjaciółkami, zakupy czy weekendowe wypady za miasto. Sweter możesz kupić w sklepie stacjonarnym i sklepach internetowych marki. Może być twój za 99,99 zł.

