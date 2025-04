Szyfon to jeden z naszych ulubionych materiałów na wiosnę i lato. Pięknie się układa na sylwetce, nie gniecie się łatwo, a do tego powiewa na wietrze jak w amerykańskiej romantycznej komedii. Do tego jest bardzo przewiewny, dzięki czemu świetnie nada się nawet na wyjątkowo upalne dni. W Lidlu znalazłyśmy piękne sukienki z tej tkaniny.

Podobne, ale o wiele droższe (nawet po sezonowych przecenach), są dostępne w wielu sieciówkach, ale musimy przyznać - te z sieci dyskontów nie mają sobie równych, jeśli chodzi o ich wygląd.

Szyfonowe sukienki Esmara, cena 49,99 zł

Chyba każdy przyzna, że te sukienki z Lidla są wyjątkowo urokliwe. Są dostępne w bardzo modnych pastelowych kolorach i hitowym deseniu sezonu wiosna-lato, czyli delikatnych, nieco rustykalnych kwiatach.

Jeśli jesteś miłośniczka romantycznego stylu i zwiewnych sukienek, te wyjątkowe modele z pewnością ci się spodobają. Pastelowe odcienie królują każdej wiosny, ale będą modne także podczas letnich miesięcy. Delikatnie kwiaty sprawdzą się zaś zarówno na co dzień, jak i na romantyczną kolację.

Sukienki są uszyte z delikatnego szyfonu, ale nie martw się, że będą prześwitywać. Każda z nich ma wszytą podszewkę - jednak nie jest ona wykonana jak w większości sukienek z nieprzewiewnego poliestru, a ze stuprocentowej wiskozy, dzięki czemu będziesz się w niej czuć komfortowo nawet w największe upały.

Sama sukienka zaś ma domieszkę elastanu, dzięki czemu pięknie dopasowuje się do sylwetki i długo nie traci swojego kształtu. Jeśli więc szukasz sukienki na wiele, wiele sezonów, ta z Lidla będzie dla ciebie idealna.

