Sieć sklepów PEPCO wyszła naprzeciw oczekiwaniom kobiet noszących duże rozmiary. Bielizna z PEPCO jest komfortowa, niewidoczna pod ubraniem, a stabilna konstrukcja doskonale podtrzymuje biust. I ta cena!

Duże rozmiary biustonoszy w PEPCO - miseczki E i F

Za stanik w dużym rozmiarze często trzeba zapłacić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W sklepach PEPCO pojawiła się - łagodnie mówiąc - konkurencyjna oferta dla takich marek, jak Triumph, Alles czy Konrad, które sprzedają bieliznę w „nietypowych” (a raczej niesieciówkowych) rozmiarach. Biustonosze z PEPCO występują w 3 fasonach i kolorach białym, beżowym i czarnym:

Biustonosz typu balkonetka. To stanik o stabilnej konstrukcji, umożliwiający noszenie topów i sukienek bez ramiączek - posiada on regulowane i odpinane ramiączka. występuje w rozmiarach: 75E-90E. Cena: 30 zł.

To stanik o stabilnej konstrukcji, umożliwiający noszenie topów i sukienek bez ramiączek - posiada on regulowane i odpinane ramiączka. występuje w rozmiarach: 75E-90E. Biustonosz typu T-shirt. Jest niewidoczny pod ubraniem, dobrze podtrzymuje spory biust i posiada ozdobną kokardkę. Występuje w rozmiarach 75E-85F. Cena: 20 zł.

fot. Materiały prasowe

Biustonosz typu plunge. To rozwiązanie dla kobiet, które szukają biustonoszy do głębokich dekoltów, które będą trzymać piersi w ryzach. Jest wykończony subtelną koronką. Występuje w rozmiarach 70E-90E. Cena: 25 zł.

Biustonosze z PEPCO możesz kupić w zestawach z majtkami - do wyboru są 3 kroje po 8 i 10 zł (cena za dwupak) - mocno zabudowane i lekko modelujące brzuch, wydłużające optycznie nogi oraz klasyczne.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Jak dobrać biustonosz?

W praktyce dobór bielizny powinien być poprzedzony konsultacją z brafitterką, która dopasuje model do potrzeb klientki, kształtu piersi i znajdzie właściwy rozmiar. To ważne, by biustonosz dobrać uważnie i nie kupować niewłaściwych rozmiarów tylko ze względu na promocje i okazje. Nie tylko miseczka ma znaczenie, o czym wiele kobiet zapomina kupując zbyt luźne staniki - to jeden z najczęściej powielanych błędów przy zakupie biustonosza. Wtedy żaden biustonosz nie będzie podtrzymywał biustu - ani ten za 20 zł, ani za 200 zł.

Biustonosze z PEPCO na forach facebookowych zachwalają kobiety o pełniejszych kształtach - ich obwody pod biustem zaczynają się od 75 cm. Jeśli jesteś szczupła - nie polecamy eksperymentować z biustonoszami z PEPCO - nawet jeśli cena jest niższa, niż w popularnych i bardziej profesjonalnych sklepach z bielizną.

