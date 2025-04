Wybuch epidemii koronawirusa sprawił, że wszystkie galerie handlowe i sklepy odzieżowe zostały zamknięte. Bardzo ubolewamy nam tym, że epidemia przypadła akurat na pierwsze dni tak wspaniałej pogody, ale nasze zdrowie jest w tym momencie najważniejsze.

Fakt, że sklepy stacjonarne są zamknięte, nie oznacza, że nie można nic kupić. Zakupy można zrobić online. A Zara postanowiła na ten czas wprowadzić dla swoich klientów kilka dodatkowych udogodnień - został wydłużony czas zwrotu towarów, dostawa jest darmowa i pojawiło się dużo promocji.

My upatrzyłyśmy genialną koszulę na wiosnę i lato, która została przeceniona o 40%/

Koszula o luźnym kroju, cena 59,90 zł

Uwielbiamy koszule w kwiaty, ale czasem warto o nich na chwilę zapomnieć. Szczególnie, gdy mają zrobić miejsce dla wzorów w stylu safari. My nie wyobrażamy sobie lepszego deseniu na słoneczną pogodę - bez względu na to, czy jest to wczesna wiosna, czy upalne lato.

fot. Materiały prasowe

Do musztardowego koloru wiele kobiet podchodzi z dużym dystansem, ale wbrew pozorom ta barwa pasuje wielu kobietom. Jeżeli chcesz się przekonać, że to kolor dla ciebie, to najlepiej przymierzyć ubranie w takim kolorze. Dzięki temu błyskawicznie będziesz wiedziała, czy ten kolor jest dla ciebie.

Koszula z Zary będzie wyglądać świetnie w połączeniu z modnymi w tym sezonie białymi spodniami. To nieśmiertelne połączenie, które zawsze dobrze wygląd. Możesz ją nosić także do klasycznych niebieskich jeansów, a w wyjątkowe upały - do krótkich bermudów.

Jej szeroki krój maskuje wszystkie mankamenty figury. Jeśli założysz do niej sandały na obcasie i obcisłe spodnie, będziesz wyglądała naprawdę bardzo korzystnie.

