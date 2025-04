Każda kobieta powinna mieć w swojej letniej garderobie długą sukienkę w kwiaty. Jest świetnym rozwiązaniem na wakacyjne imprezy i spotkania z przyjaciółmi. Jeden z najpiękniejszych modeli tego sezonu znalazłyśmy dla ciebie w H&M. Propozycja w wyrazisty deseń, zdobiona falbanami jest wyjątkowo kobieca i kosztuje naprawdę niewiele, bo tylko 79,90 zł.

Sukienka w kwiaty z H&M

Propozycja szwedzkiej sieciówki ma długość do połowy łydki i wykonana jest z Lyocellu i Wiskozy. Ramiączka i dekolt zdobione są dużymi falbanami, które są jednym z najmodniejszych detali tego roku. Znajdziesz je w większości kolekcji sieciówek i projektantów.

To nie koniec zalet sukienki. Zwiewny krój ukrywa niedoskonałości figury, eksponując opalone ramiona i dekolt. Jednocześnie luźna sukienka jest bardzo przewiewna, dlatego świetnie sprawdzi się nawet w najbardziej upalne dni, zapewniając ci komfort i wygodę.

Do wyboru masz aż 4 wersje kolorystyczne sukienki: czarną, białą, w czarno-biało zwierzęcy wzór i w kwiatowy deseń. To właśnie ten ostatni najbardziej przypadł nam do gustu. Dostępne rozmiary obejmują od XS do XXL. Cena również jest niezwykle korzystna. Za sukienkę zapłacisz tylko 79,90 zł.

Z czym nosić sukienkę w kwiaty?

Zwiewną propozycję z H&M możesz nosić z modnymi mokasynami z CCC w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej. Dodaj do tego jeansową kurtkę, by zyskać casualową stylizację z motywem boho.

Jeśli wolisz coś z pazurem, do kwiatowej sukienki wybierz klasyczną ramoneskę z Zary za 89,90 zł i czarne botki ze sprzączką. To połączenie będzie miało bardzo rockowy charakter i jednocześnie podkreśli kobiecy charakter stylizacji.

