Klasyczna ramoneska to jedna z tych rzeczy, które powinny się znaleźć w szafie każdej stylowej kobiety. Uwielbiamy te o tradycyjnym kroju, ale w tym sezonie warto zaszaleć z kolorem. W Zarze znalazłyśmy idealną ramoneskę w pięknym pastelowym kolorze, która będzie stanowić idealne dopełnienie wszystkich letnich i wiosennych stylizacji. Jak wygląda?

Ramoneska z Zary w motocyklowym stylu

Ramoneska z Zary doda nieco drapieżności każdemu lookowi, ale jej piękny pastelowy kolor doskonale ją łagodzi. Lawendowy to obok błękitu jeden z najmodniejszych kolorów na lato 2020. Zdecydowanie warto zaprosić ją do swojej szafy - szczególnie, że teraz jest w dużej promocji i została przeceniona ze 199 zł na 89,90 zł.

Ramoneska z Zary ma asymetryczne zapięcie i rewersowy kołnierz. Na dole wszyty jest pasek w motocyklowym stylu, który doskonale wygląda nonszalancko zwisający po bokach, ale też doskonale podkreśla talię, gdy zdecydujesz się go zapiąć.

Pastelowa ramoneska z Zary jest dostępna w sklepie online marki w rozmiarach od XS do XXL. Jest przylegająca, jeśli więc lubisz kurtki oversize wybierz o rozmiar większą, niż nosisz zazwyczaj. Ramoneska jest uszyta z ekoskóry - to bardzo dobra wiadomość dla wegetarian!

Jak nosić pastelową ramoneskę z Zary?

Lawendowy kolor jest piękny, ale trzeba go umiejętnie łączyć, by nie wyglądać jak bohaterka bajek dla dzieci. Nasza rada to przede wszystkim nie przesadzać z kolorami. Jeansy i gładki t-shirt doskonale sprawdzą się w jej towarzystwie.

Ramoneska z Zary będzie też doskonale komponować się ze stonowanymi sukienkami - także tymi z Zary. Wybieraj rozkloszowane kroje, a im sukienka bardziej zwiewna i kobieca, tym lepiej. Unikaj bombek, które w połączeniu z takim krojem okrycia wierzchniego mogą zniekształcić sylwetkę.

