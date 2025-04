Ramoneska to jedna z tych rzeczy, o których mówi się, że powinny się znaleźć w szafie każdej kobiety. My podpisujemy się pod tym obiema rękami! Porządna ramoneska powinna być zakupem na długie lata. Nie musi być skórzana, ale zdecydowanie powinna być dobrej jakości.

Wcale to jednak nie znaczy, że musisz na nią wydawać fortuny. Kurtki z prawdziwej skóry potrafią kosztować naprawdę wiele, ale my znalazłyśmy model, który wygląda prawie tak samo, a jego cena jest o wiele niższa. Ramoneska z Zary kosztuje jeszcze mniej niż kurtki ze sztucznej skóry z Lidla. Jak wygląda?

Klasyczna ramoneska na wyprzedaży w Zarze

Na pierwszy rzut oka nie da się odróżnić, czy ramoneska z Zary jest z prawdziwej czy sztucznej skóry. Na szczęście jednak do jej produkcji nie zostało zabite żadne zwierzę. Ma klasyczny krój i niski pasek w motocyklowym stylu.

fot. Materiały prasowe

Ramoneska z Zary jest zapinana na suwak. Ma też wszyte zamki błyskawiczne na końcach obu rękawów. Ma poliretanowe pokrycie, dzięki czemu jest odporna na wiatr i wodę, a jednocześnie nie mają one na nią wpływu takiego, jaki mogą wywrzeć na prawdziwej skórze. To idealna kurtka na wiosnę i lato - nawet w niepogodę.

Kurtkę możesz kupić obecnie jedynie online. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XXL.

Jak nosić ramoneskę z Zary?

Ramoneska wygląda dobrze w każdym wydaniu. Załóż ją do jeansów i zwykłego t-shirtu lub koszuli, a stworzysz prosty casualowy zestaw, który pasuje do każdej okazji. Tak prosty look jest świetnym tłem dla dodatków, dlatego nie bój się wybrać odważnych butów, torebki w kontrastującym kolorze i mocnej biżuterii.

Ramoneska z Zary będzie wyglądać też świetnie w połączeniu z sukienką, a im bardziej zwiewna i kobieca, tym lepiej. Wybieraj te w kwiaty z dużą ilością falban - te są najmodniejsze w tym sezonie. Gdy zaś wieczorem będzie ci chłodno, ramoneska nie tylko rozwiąże problem, ale uzupełni stylizację o bardzo intrygujący detal.

