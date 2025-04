Sieć tych popularnych dyskontów nie przestaje nas zaskakiwać. W ostatnim czasie pisałyśmy o klasycznych płaszczach na wyprzedaży za 58 zł. Teraz wpadły nam w oko płaszcze na wczesną wiosnę, które spodobają się każdej miłośniczce minimalizmu. Jak wyglądają?

Pikowane płaszcze Lidla za 89 zł

W ofercie Lidla pojawiły się klasyczne i ponadczasowe płaszcze pikowane do połowy uda, które z powodzeniem można nosić już teraz, przecież zima w tym roku jest wyjątkowo łagodna. Są wykonane z wyjątkowo lekkiego i bardzo ciepłego tworzywa, które dodatkowo chroni przed wiatrem. Materiał wierzchni to niewchłaniający wody BIONIC-FINISH® ECO.

fot. Materiały prasowe

Płaszcz ma praktyczne kieszenie i worek do pakowania, dzięki temu możesz zwinąć go i wrzucić do torebki, gdy jest za ciepło. Nam bardzo podoba się, że wszystkie modele mają praktyczny 2-kierunkowy zamek błyskawiczny.

W Lidlu dostępne są 3 wersje kolorystyczne - czarny (to wersja z kapturem), granatowy i różowy (mają kołnierz ze stójką). Jednak nam najbardziej spodobał się kolor brudnego różu, który sprawia, że ubrania wyglądają na znacznie droższe, niż są w rzeczywistości. Przecież, niemal identyczne płaszcze kupisz w Zarze, H&M, czy Reserved. Tylko w sieciówce musiałabyś zapłacić 3-4 razy więcej.

fot. Materiały prasowe

Płaszcze są dostępne w rozmiarach od 34 do 44. Kosztują 89 zł i możesz kupić je w sklepie internetowym Lidl. Abyś nie musiała ich szukać, podajemy numer produktu: 100264313.

P.S. Proponujemy kupić płaszcz o rozmiar większy, dzięki temu będzie wyglądał bardziej nonszalancko, a w chłodniejsze dni włożysz pod spód grubszy sweter.

