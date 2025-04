Piękna jeansowa sukienka z Lidla to wiosenny hit. Kosztuje 44 zł i jest dużo ładniejsza niż w Zarze

Zwiewna jeansowa sukienka to must have na wiosnę, a w Lidlu znalazłyśmy naprawdę idealny model. Wygląda o niebo lepiej od podobnego modelu z Zary i kosztuje prawie 3 razy mniej!