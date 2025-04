Nie musisz wcale wydawać tysięcy złotych, by tego lata wyglądać modnie i stylowo. Wystarczy ci chwila spędzona na zakupach online i... 160 złotych. Ten look z Reserved doskonale wpisuje się w aktualne trendy. Składa się z kobiecej bluzki, nieśmiertelnych latem białych rurek, najmodniejszych butów sezonu, czyli klapek ze skrzyżowanymi paskami oraz torebki w hitowym lawendowym kolorze.

Reklama

Te ubrania i dodatki z Reserved będą doskonale wyglądać zestawione ze sobą, ale stworzą też mnóstwo innych pięknych stylizacji. Są na tyle uniwersalne, że naprawdę warto mieć je w swojej szafie nie tylko tego lata. Jak wyglądają?

Krótki top w paski Reserved, cena 19,99 zł

Paski to prawdziwy letni evergreen. Top z Reserved ma krótki, dopasowany krój, kwadratowy dekolt i ramiączka o średniej grubości, które w przeciwieństwie do większości nie poszerzają optycznie ramion. Połączenie beżu i złota doskonale podkreśli każdy typ urody i każdy odcień skóry. Pięknie będzie wyglądać z twoją ulubioną biżuterią - niekoniecznie w złotym kolorze.

fot. Materiały prasowe

Bluzka jest uszyta z poliestru z domieszką wiskozy i elastanu. Dzięki temu jest przewiewna i łatwo dopasowuje się do ciała. Jest dostępna także w wersji czarno-złotej i możesz kupić ją w rozmiarach od XS do L.

Białe rurki z wysokim stanem Reserved, cena 49,99 zł

Spodnie w białym kolorze mogą wydawać się niepraktyczne, ale mimo to kochamy je latem całym sercem. Te z Reserved mają wysoki stan, który skutecznie maskuje odstający brzuszek, a przy okazji wyszczupla talię. Zamek został umieszczony z boku, dzięki czemu mają niepowtarzalny i bardzo oryginalny wygląd.

fot. Materiały prasowe

Spodnie są uszyte z bawełny z małą domieszką elastanu. Dzięki temu łatwo dopasowują się do sylwetki, wyszczuplają nogi, a jednocześnie długo zachowują swój kształt. Możesz kupić je w rozmiarach 34-42.

Klapki ze skrzyżowanymi paskami Reserved, cena 49,99 zł

Klapki w tym stylu to największy hit na lato 2020! Mają dwa szerokie skrzyżowane paski, dzięki którym są wyjątkowo komfortowe. Trudno o letnie buty, które są równie uniwersalne i wygodne... Klapki z Reserved mają wygląd skóry i klasyczny czarny kolor.

fot. Materiały prasowe

Te klapki świetnie nadadzą się jednak także dla osób, które unikają skóry - są wykonane w całości ze sztucznych tworzyw, możesz więc spokojnie chodzić w nich nawet w deszcz, ponieważ nie zniszczą się pod wpływem wilgoci. Dostępne są rozmiary 36-41.

Lawendowa torebka na długim łańcuszku Reserved, cena 39,99 zł

Lawendowy to zdecydowanie kolor przewodni tego lata. Jeśli nie masz na tyle odwagi, by postawić na sukienkę lub ramoneskę w tym odcieniu, ale chcesz go przemycić do swojej garderoby, lawendowa torebka będzie na to idealnym sposobem. Torebka z Reserved ma nieduży rozmiar i długi srebrny łańcuszek.

fot. Materiały prasowe

Torebka z Reserved jest wykonana z ekoskóry. Ma zapięcie na zamek błyskawiczny i długi pasek-łańcuszek ze stali nierdzewnej. W środku jest poliestrowa podszewka z małą boczną kieszonką zapinaną na suwak. Torebkę możesz kupić także w kolorze czarnym oraz żółtym.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków na wyprzedaży:

Nie będziesz chciała nosić innych klapek tego lata! W CCC kosztują tylko 34 zł

Plecioną torebkę musisz mieć w swojej szafie. Wiemy, gdzie kupisz ją najtaniej

Najmodniejsze sukienki w kwiaty, za które nie zapłacić więcej niż 100 zł