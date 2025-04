Uwielbiamy kobiecy styl Pauliny Sykut-Jeżyny. Jej stylizacje zazwyczaj są utrzymane w romantycznym stylu, ale doskonale wpisują się w najnowsze trendy.

Tym razem prezenterka postawiła na casualowy zestaw, który sprawdzi się w czasie chłodniejszych dni. Spodnie jeansowe z wysokim stanem, beżowy top, sweter w tym samym kolorze zapinany na guziki, torebka przewieszona przez ramię i wygodne sneakersy. Stylowo, wygodnie, a do tego modnie i bardzo kobieco.

Paulina Sykut-Jeżyna w sneakersach Ryłko

Jednak naszą największą uwagę przykuł ten ostatni element garderoby. Dość szybko udało się nam ustalić, że gwiazda zdecydowała się na białe sneakersy z wiosenno-letniej kolekcji Ryłko.

To model na płaskiej podeszwie wykonany ze skóry licowej. Buty mają okrągłe noski, są sznurowane, a uroku dodają im złote wykończenia w okolicy sznurowanej i z tyłu buta.

Jeżeli spodobały ci się te buty, to znajdziesz je w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych marki. My nazwałyśmy je sneakersami, ale oficjalnie to półbuty sportowe Nora. Są dostępne w rozmiarach od 35 do 40 i kosztują 349,99 zł. Na pierwszy rzut oka to spora suma, ale warto zapłacić tyle za buty dobrej jakości, które będą służyły przez kilka sezonów.

To klasyczny model, więc nie musisz się obawiać, że w następnym sezonie nie będą już na czasie. Jesteśmy nawet w stanie zaryzykować stwierdzenie, że sneakersy nigdy nie wyjdą z mody. Dlaczego? Bo to najwygodniejsze buty na świecie i od wielu lat cieszą się ogromną popularnością. Ciekawostką jest również fakt, że sportowych butów nie widujemy na światowych pokazach mody, a mimo to królują na ulicach wielu światowych stolic mody. To dowód, że projektanci mody nie są jedynymi osobami, które kreują i wyznaczają trendy. Coraz częściej robimy to my - zwykli ludzie.

