Paulina Sykut-Jeżyna niezmiennie zachwyca swoje fanki kobiecymi stylizacjami. Chociaż zwykle sięga po sukienki i eleganckie kombinezony, czasem stawia też na całkowicie casualowe stylizacje. Tym razem na jej Instagramie dojrzałyśmy piękną kurtkę typu anorak w bardzo nietypowym kolorze. Ten model pochodzi z kolekcji bardzo znanej sieciówki!

Paulina Sykut Jeżyna w srebrnej kurtce z H&M za 199 zł

Ostatnio pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszcza i chociaż temperatury będą dochodzić od prawie, 30 stopni, to burze i deszcze skutecznie uniemożliwiają pełne korzystanie ze słońca. Z tego powodu Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na właśnie ten element garderoby. Srebrna kurtka z H&M to jednak nie tylko zwykła przeciwdeszczówka! Dodaje smaku każdej stylizacji i jak udowadnia dziennikarka, świetnie wygląda także w połączeniu z bardzo kobiecymi spódnicami.

Kurtka z H&M Pauliny Sykut-Jeżyny to klasyczny model anorak z kieszenią na brzuchu. Ma piękny metaliczny srebrny kolor i czarne akcenty.

Srebrna kurtka anorak z H&M jest nieprzemakalna i odporna na wiatr dzięki wierzchniej warstwie z poliamidu. Ma kryte ściągacze przy rękawach oraz na dole, a wewnątrz delikatną siateczkową podszewkę.

Teraz kosztuje 199,99 zł i możesz kupić ją w rozmiarach od XS do XL - także w wersji przedłużonej.

Jak nosić srebrną kurtkę z H&M?

Wbrew pozorom taka kurtka do must have nie tylko w ekwipunku wielbicieli górskich wędrówek. Doskonale sprawdza się także w codziennych stylizacjach - co doskonale pokazała Paulina Sykut-Jeżyna. Dziennikarka połączyła ją ze zwiewną spódnicą w kwiaty z modnymi falbankami i klasycznymi białymi sneakersami.

Kurtka z H&M będzie też świetnie wyglądała w połączeniu ze spodniami, jednak ze względu na jej szeroki krój wybierz raczej obcisłe rurki lub spodnie o prostych nogawkach zamiast modnych mom jeans - w ten sposób nie zaburzysz optycznie sylwetki.

