Paulina Sykut-Jeżyna wielokrotnie udowodniła, że zasługuje na miano jednej z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Kreacje dziennikarki często pojawiają się w mediach i zestawieniach najbardziej stylowych looków z oficjalnych imprez. Tym razem pokazała w mediach społecznościowych ubiór, który tej wiosny powinnaś mieć w swojej garderobie.

Reklama

Paulina Sykut-Jeżyna w jeansowym kombinezonie z H&M

Dziennikarka od pewnego czasu prowadzi wraz z Krzysztofem Ibiszem „Taniec z Gwiazdami”. Chociaż podczas nagrań ma na sobie suknie od najlepszych projektantów, za kulisami wybiera coś znacznie bardziej wygodnego. Teraz uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała, jak przygotowuje się do występu.

Jakiś czas temu Sykut-Jeżyna udostępniła zdjęcie z polsatowskiej garderoby. Widać, jak styliści i fryzjerzy krzątają się, by przygotować dziennikarkę do wejścia na wizję. Nasz wzrok skupia się jednak na jeansowym kombinezonie, który gwiazda ma na sobie.

I nie tylko nasz, bo o ubranie padło wiele pytań w komentarzach pod zdjęciem. Wiele internautek zachwyciło się casualową stylizacją, która świetnie wpisuje się w wiosenne trendy. Sykut-Jeżyna przyznała, że kombinezon kupiła w popularnej sieciówce.

Gdzie kupić jeansowy kombinezon?

Ta kreacja pochodzi z nowej kolekcji marki H&M, która wciąż jest dostępna zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowym. Jeansowy kombinezon na prosty, luźny krój, który będzie pasował do każdej sylwetki. Talię podkreśla wiązany pasek. Kombinezon ma długie rękawy i dekolt w kształcie litery V z prostym kołnierzykiem.

Propozycja szwedzkiej sieciówki jest dostępna w jednym odcieniu jeansu i szerokiej gamie rozmiarów. Mogą wybrać go zarówno panie w rozmiarze 32, jak i 50. Jeśli wpadł ci w oko, musisz się jednak pospieszyć, bo kombinezon wyprzedaje się jak świeże bułeczki. Może wynikać to z atrakcyjnej ceny. Zapłacisz za niego tylko 149,90 zł.

Jeans to jednej z największych trendów w sezonie wiosna/lato 2020. Wiele gwiazd stawia na denimowy total look lub dobiera do stylizacji jeden, wyrazisty element. Niedawno pisałyśmy o Paulinie Krupińskiej i Kindze Rusin, które pokochały jeansowe sukienki. Z czym nosić ubrania z tego materiału? Najlepiej poradzą sobie wyraziste, kolorowe dodatki i modne sneakersy.

Zobacz więcej modowych stylizacji: