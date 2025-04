Uwielbiamy pastele i bardzo się cieszymy, że po raz kolejny znalazły się w najnowszych trendach na sezon wiosna-lato 2016. Te delikatne kolory są bardzo uniwersalne. Wygląda w nich dobrze praktycznie każdy, a do tego są odpowiednie na wiele okazji - do pracy, na spotkanie z przyjaciółką czy wesele brata. Dlatego chcemy was przekonać, abyście miały w swojej szafie chodź kilka rzeczy w tych subtelnych odcieniach niebieskiego, żółtego, różowego czy zielonego.Co wy na to?

Modne ubrania na lato 2016

W kolekcjach popularnych marek odzieżowych znajdziecie bardzo dużo propozycji w pastelowych kolorach. Zaczynając od eleganckich sukienek na wyjątkowe okazje. Przez dziewczęce spódnice na spotkanie z ukochanym, aż do delikatnych bluzek na upalne dni. To nie wszystko. Można również wypatrzeć luźne topy, stylowe body, wygodne espadryle czy modne bombery. Jednym słowem każdej z was uda się znaleźć coś dla siebie.

fot: ONS/od lewej: Jennifer Lopez; Paulina Krupińska; Katarzyna Zielińska; Ada Fijał; Katarzyna Sokołowska

Jeżeli nie wiecie jak stylizować pastelowe ubrania i dodatki, to koniecznie przyjrzyjcie się stylizacjom gwiazd. Możecie zdecydować się na total look jak Ada Fijał, Jennifer Lopez czy Katarzyna Sokołowska. Fajnym pomysłem jest łączenie pastelowych kolorów. Paulina Krupińska zdecydowała się na miętowe cygaretki, pudrowo różowe sandały na obcasie i bluzkę z dekoltem carmen, która zdobiona jest kolorowymi paskami. Jeżeli nie jesteście przekonane do tych zestawów to postawcie jak Kasia Zelińska, na drobne akcenty w postaci dodatków. Błękitne szpilki i pudrowy szalik będą sygnałem, że doskonale orientujesz się w najnowszych trendach.

