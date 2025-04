Pastelowe ubrania to absolutny must have sezonu wiosna-lato 2020. W kolekcjach większości sieciówek i projektantów dominują delikatne róże, lawenda, błękity i mięta. Nie inaczej jest w przypadku pięknej bluzki, którą znalazłyśmy w nowej kolekcji marki Pepco. Kosztuje grosze, a będzie podstawą do stworzenia dziesiątek różnych stylizacji.

Pastelowo różowa bluzka z Pepco

Bluzka (na zdjęciu pod nr 3), która zwróciła naszą uwagę ma luźny krój, który pasuje do każdej sylwetki. Ukrywa wszystkie niedoskonałości sylwetki, jednocześnie zapewniając wygodę i komfort noszenia. Świetnie sprawdzi się podczas weekendowego wypoczynku lub długiego spaceru.

fot. Materiały prasowe, pastelowa bluzka z Pepco za 24,90 zł

Szerokie rękawy o nietoperzowym kroju dodają całości zwiewności. Są ozdobione plastikowymi guzikami w ciepłych odcieniach. Stanowi to ciekawy dodatek, który przykuwa wzrok. Pokochają je zwłaszcza te kobiety, które nie lubią eksponować ramion.

Propozycja Pepco jest wykonana w 100% z lekkiej wiskozy, a do wyboru są rozmiary od XS do XXL. Kusząca jest również niezwykle niska cena bluzki. Kosztuje tylko 24,90 zł, co jest propozycją niemal nie do odrzucenia.

Z czym nosić pastelową bluzkę z Pepco?

Bluzka z Pepco pasuje do każdej stylizacji - zarówno casualowej, jak i tej bardziej oficjalnej. Należy jednak pamiętać, że nie powinno się łączyć jej ze zbyt obszernymi spodniami lub spódnicą, by nie zaburzać proporcji sylwetki.

Luźny krój bluzki dobrze przełamać obcisłymi rurkami, do których można dorzucić najmodniejsze teraz sneakersy w stylu Kasi Cichopek za 99,99 zł. Dobrze sprawdzi się też plisowana spódnica z Lidla za 49 zł w połączeniu np. z klasyczną ramoneską z Zary za 89,90 zł.

