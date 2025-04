Może być cienka bądź ocieplana misiem czy puchem, z grubej bawełny albo z ortalionu. Najczęściej z kapturem, ozdobionym niekiedy futerkiem. Długa lub do połowy bioder. Słowem – do wyboru, do koloru!

Skąd się wzięła parka?

Zaczęło się od Eskimosów, których gruba kurtka z kołnierzem obszytym prawdziwym futrem grzała w długie, mroźne zimy.

Jednak prawdziwą popularność zyskała w latach 40., 50. W długie, zielone (ale nieocieplane) kurtki zostali wyposażeni żołnierze amerykańscy walczący w Korei. Miały one charakterystyczny "fishtail" - rybi ogon czyli wydłużony, ściągany sznureczkami tył, który chronił w czasie obfitych deszczów. Na ulicach pojawiła się w latach 60., noszona przez młodzież na znak buntu przeciw systemowi.

Od tamtej pory niezmiennie inspiruje projektantów mody i zajmuje wysoką pozycję w rankingu na najbardziej klasyczne i uniwersalne ubrania.

Jaki kolor wybrać?

Generalnie, powinna być w kolorze khaki, ale w sklepach możecie się natknąć na parki w w odcieniach beżu, czerni czy nawet bordo. W tym sezonie prawdziwe szaleństwo opanowało futerka doczepiane do kołnierza – do woli możesz przebierać w pastelowych odcieniach albo zdecydować się na te w kolorach natury.

Jak dobrać parkę do figury?

Jest obszerna, więc ukryje dużo – będzie pasować paniom o pełniejszych kształtach.

Niektóre parki mają wciągnięte w talię sznureczki – takie modele są bardziej kobiece, idealne dla kobiet o figurze klepsydry.

Z czym nosić?

Zawsze sprawdzi się z wąskimi dżinsami, do których możesz dodać zarówno botki na obcasie, jak i cięższe motocyklowe buty. Parka dobrze wygląda również noszona do minispódnicy i wysokich kozaków, np oficerek.

fot: Jennifer Lopez też lubi parki

