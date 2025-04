Kobiety uwielbiają błyskotki. Biżuteria jest niezbędna do ubogacenia każdej stylizacji. Szczególną zaś uwagę zwracamy na nasze dłonie. Co zrobić, by wyglądały pięknie? Wystarczy ciekawa bransoletka. Z pewnością ozdobi naszą dłoń, wzbudzając zachwyt niejednej koleżanki. Wydobędzie i podkreśli prawdziwe piękno kobiety.

Wybór tego rodzaju biżuterii jest bardzo szeroki. Bransoletki damskie sprawdzą się nie tylko jako dodatki do eleganckich strojów. Również w codziennych stylizacjach możesz pozwolić sobie na tego typu ozdoby. Przeplatane, na rzemyku, czy łańcuszku to idealne propozycje dla każdej z nas. Zatem już dziś przenieś się do świata bransoletek i znajdź swoją wymarzoną.

Pandora, czyli...

...duńska marka biżuterii, światowy lider na rynku jubilerskim, znany ze swojej wysokiej jakości i ręcznego wykończenia. W asortymencie firmy znajdują się pierścionki, bransoletki, kolczyki, naszyjniki i zawieszki oraz kultowe charmsy.

Najnowsze trendy biżuteryjne! Co będzie modne wiosną?

Początki marki Pandora to rok 1982, kiedy małżeństwo Enevoldsen założyło małą, rodzinną firmę w Kopenhadze. Ale ich unikalne wyroby bardzo szybko zyskały ogromną popularność i firma zaczęła się błyskawicznie rozwijać. Sukces był tak duży, że firma zmieniła swój profil na sprzedaż hurtową. Po kilku firma całkowicie zakończyła sprzedaż detaliczną i przeniosła swoją siedzibę. Ukoronowaniem było otwarcie własnej fabryki w Tajlandii.

Pandora bransoletki

Ikoną tej duńskiej marki stała się bransoletka z zawieszkami, które można indywidualnie dobierać. Ceny wyrobów Pandora zaczynają się od ok. 100 złotych, a kończą na kilkudziesięciu tysiącach złotych (za pełną bransoletkę z zawieszkami z 14‐karatowego złota).

Pandora to przede wszystkim pewna filozofia, pozwalająca każdej kobiecie podkreślić swój indywidualny styl, wyrazić swoją osobowość, opowiedzieć swoją historię, cieszyć się każdym momentem życia.

Produkty Pandory stworzone są w sposób, który umożliwia ich nieskończone połączenia, zależne wyłącznie od naszej wyobraźni. Dzięki tym różnorodnym kombinacjom każdego dnia możemy wyglądać inaczej, podkreślić inny element swojego ubrania czy nastroju. Wystarczy dobrać gotowe charmsy (projektanci proponują aż ponad 700 charmsów) i zawieszki by zaprojektować własną bransoletkę. Można doczepić jeden, dwa lub nawet kilkanaście charmsów.

Bransoletki Pandora same w sobie są niezwykle dekoracyjne. Producent wprowadził kilka modeli i wzorów wykonanych z różnego typu materiałów (srebra, skóry), w kilku kolorach. Efektowne plecionki przywodzą na myśl styl rustykalny i boho, bransoletki srebrne nawiązują natomiast do tradycyjnej elegancji.

Co warto wiedzieć przed zakupem Pandory?

Przede wszystkim, że są to bransoletki dobierane konkretnie pod obwód naszej dłoni. W zależności od grubości naszego nadgarstka powinniśmy dobrać bransoletkę około centymetra większą. Na przykład – jeśli nasz obwód nadgarstka wynosi 17 cm– powinniśmy się zdecydować na Pandorę 18 cm.

