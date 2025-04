Szarości, magenta, czerwień - to tylko niektóre modne kolory na sezon jesień-zima 2018/2019. Wśród nich prym wiedzie palona żółć. Przybrudzony, lekko orientalny odcień doskonale pasuje do wielu jesiennych stylizacji. I co najważniejsze - doskonale łączy się z wieloma innymi kolorami.

10 najmodniejszych kolorów na sezon jesień-zima 2018/2019

Palona żółć - najmodniejszy kolor jesieni i zimy 2018/2019

Palona żółć za granicą nazywana jest mellow yellow. To kolor, który jest absolutnym hitem obowiązującego sezonu. Nostalgiczny, idealnie pasujący do chłodniejszych pór roku, a do tego bardzo stylowy. Bardzo podobny do modnego kilka sezonu temu koloru musztardowego. W odświeżonym wydaniu prezentuje się jeszcze lepiej!

W sieciówkach nie brakuje ubrań i dodatków w kolorze żółtym. Warto zainwestować choć w jedną rzecz w tym pięknym odcieniu. Powód? Ten odcień będzie pożądany również wiosną 2019 roku. Nasze typy to: obszerny sweter o grubym splocie oraz koszulowa sukienka maxi.

Z czym łączyć paloną żółć?

Mellow yellow nie jest łatwym kolorem, ale za to bardzo wdzięcznym. Ważne, by odpowiednio dobrać do niego oprawę. W tym sezonie palony żółty zestawiamy z szarościami i kratką. Ten niebanalny zestaw nadaje się na wiele okazji. Pasuje nawet do pracy.

Palony żółty będzie dobrze wyglądał również z innymi neutralnymi kolorami: czernią i bielą. Jeśli wolisz bardziej wyraziste połączenia, zestaw przygaszony żółty z burgundem, głębokim turkusem lub granatem. Nadal nie czujesz się przekonana? Kup chociaż czapkę lub szalik w tym kolorze. Dodatek wniesie odrobinę słońca w nawet najbardziej szary dzień!

Na następnych stronach znajdziesz propozycje ubrań i dodatków w kolorze palonej żółci!

