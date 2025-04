Ta nietypowa torebka świeci triumfy w mediach społecznościowych, a także wśród celebrytek i gwiazd. Kopertówka z marszczonej skóry zyskała już miano legendarnej. Wiele wskazuje na to, że wejdzie do kanonu modowych klasyków. Wszyscy chcą ją mieć! Problemem jest wysoka, a wręcz zaporowa cena. Na szczęście istnieją sieciówki. Niemal identyczną torebkę można znaleźć w nowej kolekcji Zary.

Torebka The Pouch Bottega Veneta

Oryginalna torebka, na punkcie której oszalały kobiety na całym świecie, to projekt marki Bottega Veneta. Model nazywa się The Pouch (zobacz: Modne torebki na wiosnę i lato 2020).

fot. Materiały prasowe

To charakterystyczna, średniej wielkości kopertówka ze skóry naturalnej. Materiał układa się w nietypowe, bardzo efektowne marszczenie przy zapięciu. Nosi się ją w dłoni lub pod pachą. Za światowy hit trzeba słono zapłacić. Cena torebki to... ponad 10 tysięcy złotych.

Torebka z Zary w stylu The Pouch Bottegi Venety

Co zrobić, by mieć niemal identyczną za znacznie mniejsze pieniądze? Wystarczy zajrzeć do Zary. Uwielbiamy takie modowe perełki, które wyglądają jak z kolekcji światowych projektantów, lecz nie trzeba na nie wydawać majątku.

W kolekcji marki Zara na sezon wiosna-lato 2020 znalazłyśmy torebkę, która do złudzenia przypomina słynny model Bottega Veneta (zobacz: Najładniejsze torebki z Zary - 5 modeli).

fot. Materiały prasowe

To elegancka torebka typu listonoszka z brązowej, marszczonej skóry naturalnej. Model został ozdobiony złotym zapięciem na bigiel w stylu retro. Można nosić ją w dłoni lub na pasku. Cena torebki to 359,00 zł.

Obecnie torebka wyprzedała się w sklepie internetowym, lecz wiele wskazuje na to, że wkrótce znów wróci do sprzedaży.

