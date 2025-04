Płaszcz na wiosnę powinien być elegancki i wygodny, a do tego idealnie wpisywać się w trendy. Wszystkie te warunki spełnia trencz, który uchodzi za ulubiony fason płaszcza wielu kobiet. W nowym sezonie znów będziemy modny. Pojawił się w kolekcjach wielu światowych projektantów, w ślad za którymi poszli również designerzy z sieciówek. Internautki już wybrały model, który będzie must have nadchodzących miesięcy. To wzór z nowej kolekcji marki Zara.

Trencz z Zary podbija Instagram

Hiszpańska sieciówki na nowy sezon proponuje unowocześnioną wersję trencza. Wyróżnia go fason oversize oraz szerokie rękawy z delikatnie zaznaczonymi ramionami. Płaszcz ma dwurzędowe zapięcie, kieszenie po bokach oraz rozcięcie z tyłu. Mimo tego, że hitowy model to wariacja na temat klasyka, to nie mogło zabraknąć w nim charakterystycznego paska z klamerką.

Płaszcz można kupić w sklepach stacjonarnych oraz online. Jest dostępny w zaledwie dwóch rozmiarach: XS-S oraz M-L. Niestety nowy hit nie jest tani, trzeba za niego zapłacić 649,00 zł. Jednak wiele wskazuje na to, że pomimo wysokiej ceny, ten model stanie się bestsellerem. Sezon jeszcze się nie zaczął, a trencz już bije rekordy popularności na Instagramie.

Influencerki wręcz zakochały się w tym modelu. W sieci nie brakuje pomysłów na stylizacje z wykorzystaniem płaszcza. Warto zaznaczyć, że beżowy trencz to klasyk, więc można go nosić na wiele sposobów. Będzie dobry uzupełnieniem zestawów do pracy, a także tych mniej zobowiązujących. Nasza rada: noś go z traperami w stylu grunge oraz - dla kontrastu - elegancką torebką.

