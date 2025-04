Jeansowa kurtka to podstawa wiosennej garderoby. Nosimy ją jako uzupełnienie wielu stylizacji. Jest modna, praktyczna i uniwersalna. Dlatego wraca z każdym nowym sezonem. Wiosną 2020 znów będzie na topie, lecz obok - ponadczasowych odcieni niebieskiego - pojawi się również nowy kolor. Model z H&M idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy!

Żółta kurtka jeansowa z H&M

Hitowa kurtka, którą znalazłyśmy w wiosennej kolekcji H&M, ma kolor żółty. Właśnie ta barwa znalazła się wśród najmodniejszych kolorów sezonu wiosna-lato 2020. Kurtka ze szwedzkiej sieciówki ma nie tylko stylowy kolor, ale również fason, na który warto zwrócić uwagę. To krój pudełkowy, z kołnierzem, kieszeniami na piersiach i klasycznym zapięciem na guziki.

fot. Materiały prasowe

Cena kurtki to 129,99 zł. Można ją kupić w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XL. Model wpadł w oko użytkowniczkom Instagrama, które publikują mnóstwo postów ze stylizacjami z wykorzystaniem kurteczki z H&M.

W sieciówce można kupić spódnicę, która idealnie pasuje do hitowej kurtki. Niektóre internautki postawiły na taki duet. Do zestawu pasują stylowe sneakersy i torebka typu shopper.

My zalecamy, by nieco poeksperymentować. Żółta katana będzie pasować do grafitowych mom's jeans i t-shirtu z nadrukiem.

Możesz również spróbować zestawić ją z plisowaną spódnicą i body. Możliwości jest wiele, ale uwaga... żółty - choć modny - nie jest łatwy w noszeniu. Upewnij się, że pozostałe elementy stylizacji stanowią perfekcyjny zestaw kolorystyczny.

