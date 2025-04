Na hity sezonu nie ma sensu wydawać większej sumy, bo za kilka miesięcy te rzeczy nie będą już w trendach, Dlatego zachęcamy do szukania takich ubrań i dodatków na wyprzedażach. My znalazłyśmy bluzkę, która na wyprzedaży w Zarze kosztuje teraz 29,99 zł, a będzie modna wiosną i latem. Dlaczego?

Bluzka z wiązaniem Zara, cena 29,99 zł

Przyglądając się trendom na najbliższy sezon możemy obiecać wam, że kwieciste wzory, supełkowe elementy i dekolty w karo będą hitem. Obserwując tendencje, szperamy na wyprzedażach i promocjach wyszukując perełek, które będą nam służyć w nadchodzących miesiącach. Tym razem wpadła nam w oko bluzka z Zary z nadrukiem w kwiaty. Co o niej sądzicie?

fot. Materiały prasowe

Bluzka posiada krótszy krój odsłaniający brzuch (wiemy, że nie każda z was lubi go pokazywać). Ten fason będzie dobrze wyglądał ze spódnicą lub spodniami z wysoką talią czy szortami. Top z Zary wyróżniają krótkie, luźne rękawy oraz dekolt w serek. Błękitno-zielone kwiaty przypomniały nam, jak bardzo tęsknimy za wakacjami. Uroku dodają jej dwa drobne, obleczone tkaniną guziczki - nie ma mowy, by bluzka pokazała więcej, niż chcemy.

Ta bluzka to świetne rozwiązanie na urlop, plażę czy upały w mieście. Nie nadaje się do pracy (zerknij raczej na sukienki do pracy z Lidla), a raczej na weekend na działce. Nasza propozycja jest podyktowana instagramowymi projektami znanych sieciówekk. Ostatnio regularnie pojawiają się zdjęcia nowych kolekcji, a wśród nich kwieciste sukienki, spódnice i bluzki a la crop top - właśnie z ozdobnym supełkiem, a nawet wiązane w ten sposób.

