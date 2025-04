Ostatnio spódnice nie są traktowane sprawiedliwie. Nosimy sukienki, spodnie, a spódniczki raczej odrzuciłyśmy w kąt. Pora to zmienić - szczególnie, że ich wpływ na naszą sylwetkę jest naprawdę niesamowity.

Ten fragment garderoby kilka sezonów temu zaczęły nam odczarowywać plisowane długie spódnice. Lubimy też te trapezowe - szczególnie uszyte z aksamitu lub jeansu. Teraz przyszedł najwyższy czas, by do łask powróciła absolutna klasyka - spódnica ołówkowa.

Piękny model z czarnego jeansu kupisz teraz w sklepie internetowym Lidla - w bardzo przyjemnej cenie. Jak wygląda i do czego będzie pasować?

Czarna spódnica ołówkowa, cena 29,99 zł

Ten prosty model będzie pasował do naprawdę wielu stylizacji. Czasem warto postawić na prostą formę, by na jej podstawie stworzyć coś absolutnie wyjątkowego.

fot. Materiały prasowe

Rozcięcie z przodu nie jest wcale wyzywające, ale mimo to wygląda naprawdę seksownie. Pięknie wyeksponuje twoje nogi, a przy okazji wydłuży je wizualnie o kilka dodatkowych centymetrów. Spódnica podkreśli również talię - wszystko dzięki wysokiemu stanowi.

Do czego nosić ołówkową spódnicę? W tym przypadku mniej znaczy więcej. Postaw na prosty t-shirt i kardigan, a do tego zwykłe tenisówki. Baw się za to dodatkami. Biżuteria, ozdobna torebka i kapelusz z pewnością będą świetnym uzupełnieniem tej stylizacji.

Ołówkowa spódnica z Lila będzie również dobrze wyglądała w połączeniu z cienkim swetrem wpuszczonym do środka. W chłodniejsze dni możesz spokojnie założyć do niej ulubione botki.

