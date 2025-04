Jeśli nie możesz się doczekać Black Friday to mamy dla ciebie świetną wiadomość! Jedna z najpopularniejszych sieciówek odzieżowych już rozpoczęła odliczanie do święta promocji i rabatów. H&M od początku proponuje obniżki, które właśnie sięgnęły 50%!

Black Friday w H&M - co warto kupić?

Black Friday to dobra okazja, by zaopatrzyć się w ubrania i dodatki na wielkie wyjście. Lada dzień andrzejki, a następnie imprezy świąteczne, święta, sylwester i karnawał. Oznacza to jedno - wiele spotkań towarzyskich, które wymagają odpowiednich stylizacji.

W H&M wyszperałyśmy perełki, które już dziś można kupić o połowę taniej. Szwedzka sieciówka przygotowała rabaty na wybrany asortyment. Będą one obowiązywać do piątku (22.11) lub do wyczerpania zapasów. Promocja obejmuje zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy. Rabaty naliczane są w momencie finalizacji zamówienia.

Zobacz, co warto upolować w H&M! Na kolejnych stronach znajdziesz nasze propozycje rzeczy, które doskonale sprawdzą się podczas wielkich wyjść. Wśród nich: koronkowa sukienka, metaliczna spódnica, seksowny kombinezon i inne.

