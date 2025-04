Bluzki, koszule i sukienki z odkrytymi ramionami to hit sezonu lato 2017. Dekolt typu carmen nieśmiało zaznaczył swoją obecność już w zeszłym roku, ale dopiero teraz jest na niego prawdziwy szał. Pewnie nie każdej z was ten trend przypadnie do gustu, ale warto, chodź raz założyć ubranie w tym stylu. Gwarantujemy wam, że poczujecie się kobieco i pewnie.

Bluzki i koszule z odkrytymi ramionami na lato 2017

Tego typu bluzki i koszule bezpośrednio nawiązują do hiszpańskiego stylu, gorących rytmów flamenco i odważnych torreadorów. To niezwykle kobieca i seksowna tendencja, która spodoba się wszystkim odważnym i pewnym siebie kobietom. Jeżeli nie boicie się modowych eksperymentów, to bluzki z odkrytymi ramionami możecie nosić na co dzień. Łączcie je z szortami, przecieranymi dżinsami, cygaretkami, spódnicami maksi lub midi. Jeżeli nie będziecie czuły się zbyt pewnie, to naciągnijcie bluzkę na ramiona. Dzięki temu zakryjecie trochę więcej ciała.

Stylizacje z bluzkami i koszulami bez ramion, to doskonała propozycja na upalne dni i znakomity sposób na ukrycie mankamentów sylwetki. Falbany i luźne kroje pozwolą wam zatuszować mały biust i wystający brzuszek.

Pamiętajcie, że dekolt carmen jest bardzo ozdobny i tworzy cały look. Dlatego do szortów i bluzki wystarczy dobrać pojemną torbę typu shopper, sandały na koturnie i masywne kolczyki.

