Buty z Lidla możesz wybrać w jasnych odcieniach szarości lub różu, wiązane lub wsuwane. Świetnie sprawdzą się nie tylko w sportowych sytuacjach, ale również na co dzień. Kosztują tylko 59,99 zł.

Sportowe buty z Lidla z plastiku



Choć plastikowe buty dla wielu stoi w sprzeczności z wygodą czy komfortem, to w tym przypadku musimy obronić ten pomysł. Lidl wprowadził do sprzedaży bardzo modny fason obuwia sportowego, ale nie jest to jedyny trend, z którym należałoby wiązać te buty.

Sieć sklepów postawiła na trend eko: obuwie Crivit jest wykonane w 100% z materiałów recyklingowanych, a w 25% z plastiku wyłowionego z oceanu czy odpadów zebranych na wyspach i regionach przybrzeżnych. Występuje w rozmiarach 36-41.

Cholewka wykonana jest z oddychającej dzianiny, wkładka z pianką z pamięcią kształtu (Memory Foam) dopasowuje się do stopy i zapewnia wysoki komfort noszenia. Lekka podeszwa z phylonu i TPR posiadają certyfikat GRS, który weryfikuje zawartość włókien z recyklingu w produkcie końcowym. W zależności od koloru można dobrać fason wsuwany lub wiązany.

Trudno odmówić tym sneakersom uroku, a co więcej - jakości. Obuwie jest bardzo komfortowe w noszeniu i zachwalają go użytkowniczki i Instagramerki - te buty wyglądają na stopie rewelacyjnie. Choć dedykowane są osobom uprawiającym sport, naszym zdaniem świetnie sprawdzą się na co dzień do sukienki w paski czy czarnej midi za grosze.

