Ikona miejskiego stylu

Listonoszki, kopertówki, shoppery, kuferki… Torebki dają nam nieograniczone możliwości kreowania własnego stylu. Obecnie można zauważyć prawdziwy rozkwit różnego rodzaju krojów, wzorów czy fasonów. Torby-worki to najgorętszy trend modowy, który stał się ikoną streetwearu. Nie mogło ich zabraknąć w programie Allegro Projektownia, gdzie znajdziemy duży wybór torebek, również tych wpisujących się w miejski, swobodny styl. Projektownia Allegro powstała we współpracy Allegro oraz znanej projektantki i modowej guru – Ewy Minge. Celem programu jest wspieranie rodzimych twórców i projektantów, którzy sprzedają swoje produkty na Allegro. Dla miłośników mody to możliwość wyboru polskich produktów i wygodnych zakupów jednocześnie.

Worki marki Baggage dostępne są w wielu odsłonach. Mogą posiadać wygodne grube sznurki, rączki z wytrzymałej tkaniny, funkcjonalne kieszonki czy paski z możliwością regulacji. Czym jeszcze wyróżniają się worki Baggage? Są przede wszystkim bardzo lekkie, wygodne i mogą stanowić modny akcent niemal każdej stylizacji. Wybrane modele posiadają wodoodporne podszewki i usztywniane dno, dzięki czemu zachowują swój pierwotny kształt nawet po długim okresie użytkowania. Torebki wykonane są z wysokiej jakości tkaniny bawełnianej lub lnu, najczęściej z naszytymi skórzanymi naszywkami.

Nie tylko wysoka funkcjonalność

Worki Baggage to niesłabnący trend wśród kobiet – nic dziwnego, że stały się doskonałą alternatywą dla tradycyjnych torebek. Z powodzeniem zmieszczą kosmetyczkę, ulubione drobiazgi, ciepłą bluzę, lunchbox czy format A4, a więc nie ustępują pod względem funkcjonalności także praktycznym plecakom. Zdobiące je kwiatowe printy sprawiają jednak, że możemy już zapomnieć o tradycyjnych i mało oryginalnych workach. Baggage to synonim nowoczesnego stylu, niepowtarzalnego designu i niebanalnych wzorów.

Na Allegro dostępny jest szeroki wybór worków i worko-plecaków w piękne, kwieciste motywy i w różnorodnych wersjach kolorystycznych. Polska marka Baggage to dowód na to, że nie istnieje jeden przepis na worek – projektanci oferują różne kształty, rozmiary i wykończenia, by każda kobieta znalazła coś dla siebie. Torby Baggage tworzone są przez polskich projektantów, którzy dbają nie tylko o wysoką jakość wykończenia czy wygodę użytkowania, ale również wyznaczają styl w świecie mody. I – co najlepsze – są dostępne na Allegro!

Allegro Projektownia i wzory od polskich projektantów

Worki Baggage to tylko jedna z wielu marek, które dołączyły do programu Allegro Projektownia. Program wspiera polskie marki, projektantów i producentów, umożliwiając im sprzedaż produktów na platformie zakupowej Allegro. Projekt jest również odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy chcą kształtować swój własny styl, podążając za modą. Kupujący znajdą tam też wiele inspiracji, jak w ciekawy sposób przełamywać trendy oryginalnymi dodatkami, inspirującymi wzorami lub kolorami. Allegro zaprosiło do współpracy marki modowe z różnych segmentów, które zadeklarowały polskie pochodzenie swoich produktów. Platforma zakupowa pozwala tym samym rozwijać skrzydła projektantom, którzy chcą wnieść dodatkową wartość do rynku modowego i zaistnieć w e-commerce. W programie wzięły udział firmy, które posiadają w swojej ofercie autorskie produkty polskiego pochodzenia.

Od 7 czerwca można głosować na swój ulubiony produkt i pomóc jego twórcy zdobyć Nagrodę publiczności. Głosowanie publiczności potrwa do 20 czerwca 2021 roku. Dla głosujących to także szansa na zdobycie świetnych nagród, wsparcie polskich marek oraz udane modowe zakupy na Allegro.

Artykuł powstał z udziałem marki Allegro