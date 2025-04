Niestety jesień zbliża się do nas wielkimi krokami. Wiemy, że pewnie wiele osób uwielbia tę porę roku, ale my zdecydowanie bardziej lubimy upały i słońce świecące od rana do nocy.

Zmianę sezonów już wyraźnie widać w sklepach. Na wieszakach bez problemu znajdziesz już jesienne płaszcze, puchówki, ciepłe swetry i kozaki.

Nowości z sieciówek na wrzesień 2018

Jeżeli masz w planach zakup jesiennego płaszcza, to zacznij się powoli za nim rozglądać. Niestety klasyczne modele dobrej jakości błyskawicznie się wyprzedają. Nam tym razem wpadł w oko beżowy krótki płaszcz z Zary i ekstrawagancki model z Reserved. Jest zdobiony bardzo modną kratą i żółtym futerkiem.

My niezmiennie będziemy namawiały cię do zakupu sukienki zdobionej kwiatowym motywem. W chłodniejsze dni noś ją z kozakami na obcasie, a w cieplejsze z motocyklowymi botkami. Jeżeli na ramiona zarzucisz skórzaną ramoneskę, to stworzysz rockową, ale bardzo kobietą stylizację.

Lubisz podążać za najnowszymi trendami? Powinnaś zwrócić uwagę na torebki wykonane z koralików. Takie modele znajdziesz w większości popularnych sieciówek, ale nam najbardziej spodobał się model dostępny w kolekcji Zary.

