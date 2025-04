W sklepach królują sezonowe wyprzedaże, ale marki odzieżowe cały czas wprowadzają do swojej oferty nowości. Na sklepowych półkach pojawiają się już pierwsze wiosenne propozycje.

Nowości z sieciówek na styczeń 2017

W naszej galerii znajdziecie sporo ubrań i dodatków w energetycznych kolorach. Żółty golf, zielona sukienka zdobiona kwiatowym motywem i sznurowane półbuty z kolorową podeszwą to tylko cześć naszych hitów na styczeń.

Jeżeli wolicie klasykę to zapewne przypadnie wam do gustu elegancka marynarka w czarno-białe paski, romantyczna sukienka zdobiona delikatną łączką czy brązowa torebka na ramię. Te elementy garderoby będą pasowały do wielu stylizacji i jesteśmy (prawie) pewne, że nie wyjdą z mody przez wiele lat.

A może chcecie wprowadzić do swojej szafy odrobinę szaleństwa? Idealnym rozwiązaniem będzie kombinezon zdobiony roślinnymi akcentami, pistacjowa koszula z falbankami lub tiulowa sukienka midi.

