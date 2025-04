Nowy rok to dobry moment, by odświeżyć garderobę. W styczniu wciąż trwają wyprzedaże, lecz w sklepach pojawiają się już nowe kolekcje. Sprawdziłyśmy, jakie ubrania i dodatki warto kupić, by być modną w 2020 roku. Jest kilka hitów sezonu i kilka klasyków.

Dwurzędowa marynarka

Klasyczna marynarka w męskim stylu to rzecz, którą warto mieć w swojej szafie. Pasuje do wielu ponadczasowych stylizacji eleganckich i casualowych. Możesz ją nosić do biura w zestawach z ołówkową spódnicą, białą koszulą i szpilkami. Dobrze wygląda również jeansami, bluzą i sneakersami.

Sukienka w zeberkę

Wszechobecna panterka już ci się trochę znudziła? Nie szkodzi, obecnie na prowadzenie wysuwa się inny zwierzęcy wzór, a mianowicie zeberka. Nosimy ją zarówno na ubraniach, jak i na dodatkach. Wielką zaletą tego printu jest połączenie bieli i czerni, które doskonale pasuje nawet do pracy.

Bluzka z bufiastymi rękawami

Bufki, bufki i jeszcze raz bufki! To zdecydowanie jeden z najmodniejszych trendów zimy 2020, a wiele wskazuje na to, że wiosną również będzie na topie. Bluzka z bufkami to idealny wybór na imprezę. Zestaw ją z jeansami typu mom's jeans i szpilkami. Stylówka gotowa!

Mom's jeans

Nie ma obecnie modniejszych spodni niż tzw. jeansy mamuśki, czyli mom's jeans. To model z wysokim stanem, który eksponuje biodra i pośladki. Jeśli nie masz jeszcze takich spodni w swojej szafie, koniecznie uzupełnij tę lukę. Szeroki wybór modeli znajdziesz w wielu popularnych sieciówkach.

