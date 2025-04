Szukasz inspiracji na wiosenną garderobę? Zajrzyj do sieciówek! W ofercie popularnych sklepów pojawiło się sporo nowości. Sezon wiosna-lato 2019 obfituje w szeroki wybór trendów, z których każda kobieta wybierze coś dla siebie. Oto hity wybrane przez naszą redakcję!

Nowości: ubrania i dodatki na maj 2019

W tym sezonie króluje denim. Nosimy go wielu wydaniach. Jednym z najmodniejszych jest oczywiście kurtka dżinsowa, która sprawdzi się na wiele okazji. Nasza propozycja to również denimowa sukienka koszulowa. Ten fason to absolutny przebój.

Jednym z wiodących trendów są również motywy florystyczne: tropikalne kwiaty i liście. Można je znaleźć na sukienkach i dodatkach np. efektownych apaszkach, które w tym sezonie nosimy przewiązane na głowie.

Hitem jest również moda w stylu rustykalnym. Doskonale wpisują się z nią modne espadryle, które będziemy nosić przez całą wiosnę i lato. Godne zainteresowania są również ubrania z lnu, które świetnie sprawdzą się w czasie upałów. Nasz typ to beżowa sukienka z efektownym wiązaniem. Jako dodatek wyśmienita będzie okrągła torebka typu koszyk.

Co jeszcze proponują sieciówki? Sprawdź na następnych stronach!

