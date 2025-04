Luty to miesiąc, kiedy można zacząć myśleć o garderobie na nowy sezon. W sklepach pojawiają się nowe kolekcje wiosenne, doskonale znamy już również trendy na sezon wiosna-lato 2020. Na tej podstawie wybrałyśmy ubrania i dodatki, które mają szanse stać się hitami nadchodzących miesięcy. Zobaczcie, co nowego pojawiło się w lutym w sieciówkach!

Nasze rekomendacje znajdziesz na następnych stronach galerii!

Żółta sukienka

Żółty będzie jednym z najmodniejszych kolorów wiosny 2020. Jest niebanalny, energetyczny i bardzo wyrazisty. Sukienka w tym kolorze to rzecz, która wielokrotnie sprawdzi się w nowym sezonie. Będzie odpowiednia na wiele okazji. Proponujemy, by nosić ją z butami w kolorze nude i złotą biżuterią. W wersji casual będzie dobrze wyglądała z balerinkami i ramoneską.

Marynarka oversize w kratę

Jeszcze nie masz takiej w swojej szafie? To dobry moment, by uzupełnić tę lukę. W trendach są luźne fasony, obniżone ramiona i szerokie rękawy. Może być jedno- lub dwurzędowa, jak wolisz. Najbardziej preferowana jest szara kratka, która pasuje do zestawów biurowych. Jednak możesz pokusić się o modowe eksperymenty np. zestawiając marynarkę z rockowymi lub sportowymi ubraniami.

Kozaki z imitacji skóry krokodyla

Egzotyczna skóra wciąż nie wychodzi z mody. To jedna z najsilniejszych tendencji tej zimy, która zostanie z nami również w nowym sezonie. Kozaki z tłoczonej skóry są bardzo stylowe, będą idealnym dodatkiem do wielu stylizacji. Nasza propozycja to noszenie ich do zestawów total black np. czarnego golfu i ołówkowej spódnicy w tym samym kolorze. Rewelacyjny efekt uzyskasz również zestawiając je - dla kontrastu - z jasnym denimem.

