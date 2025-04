W sklepach już widać nadchodzącą wiosnę! Na półkach pojawiły się najnowsze kolekcje, które przypominają nam, dlaczego tak bardzo tęsknimy za zwiewnymi sukienkami i marynarkami oversize, które możemy nosić bez zakładania na siebie puchowej kurtki lub grubego płaszcza.

Nowości z sieciówek na marzec 2019

Uwielbiamy marynarki, a szczególnie modele zdobione kolorową kratą. Pasują do dżinsów, spódnicy mini w kształcie litery A i spodenek kolarek, które są szalenie modne w tym sezonie. W naszej galerii znajdziesz kilka stylowych żakietów, które są odpowiednie na co dzień. Możesz je założyć do pracy lub na spotkanie ze znajomymi.

Ciepłe miesiące to czas, w którym praktycznie bez przerwy nosimy sukienki. Najbardziej lubimy te o długości midi, bo błyskawicznie tuszują niedoskonałości sylwetki i są odpowiednie na wiele okazji. Najlepiej nosić je z butami na obcasie, ale równie dobrze wyglądają ze znacznie wygodniejszymi butami sportowymi.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie ubrania i dodatki wpadły nam w oko, to zajrzyj do naszej galerii.

