W listopadzie myślimy tylko o ciepłych swetrach i jeszcze cieplejszych płaszczach, które ochronią nas przed chłodem i wiatrem. Zresztą właśnie te elementy garderoby zdominowały nasze zestawienie w tym miesiącu.

Co będzie modne w sezonie jesień-zima 2018/2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

Nowości z sieciówek na listopad 2018

Nam najbardziej spodobał się klasyczny płaszcz z H&M, który będzie na czasie nawet za kilka lat. Szeroki pasek na wysokości talli optycznie wyszczupli sylwetkę. Możesz go nosić na co dzień, ale będzie pasował również do bardziej wytwornych stylizacji.

Jeżeli wolisz coś bardziej nowoczesnego, to być może spodoba ci się ocieplana kurtka skórzana zapinana na suwak z jesienno-zimowej kolekcji marki Zara. Będzie fajnym urozmaiceniem codziennych stylizacji. Bardzo dobrze wypadnie z plisowaną spódnicą, grubym swetrem i kozakami na obcasie.

Jednym z najmodniejszych wzorów tego sezonu jest krata, która pojawia się na wielu elementach garderoby - sukienkach, spodniach, płaszczach, swetrach i dodatkach. My jednak mamy słabość do koszul zdobionych tym ponadczasowym motywem, która również znajdziesz w Zarze.

