Listopad to miesiąc poszukiwań ciepłej kurtki na zimę i śniegowców... Niestety musimy was rozczarować, bo w naszym zestawieniu tego nie znajdziecie. Wybaczcie, ale nie mogłyśmy się powstrzymać i wybrałyśmy rzeczy, które nie wpisują się w panującą za oknem aurę, ale są bardzo ładne.

Jakie ubrania i dodatki warto mieć jesienią? Mamy dla was 8 hitów z nowej kolekcji Pull&Bear

Nowości z sieciówek na listopad

Na pierwszym miejscu jest czarne (oczywiście sztuczne) futerko z Mango, które ochroni was przed największym mrozem. A do tego wygląda stylowo i będzie pasowało do wielu jesienno-zimowych stylizacji. Jeżeli szukacie czegoś szalonego to pewnie spodoba się wam kolorowy model z Zary.

W tym roku opanowało nas kwiatowe szaleństwo. Pewnie wiele z was twierdzi, że to babciny wzór, ale my zwracamy uwagę na wszystko, co jest zdobione florystycznym motywem. Najbardziej podobają się nam romantyczne i zwiewne sukienki, które nosimy z kozakami za kolano i ramoneską.

Powoli myślimy już o karnawale. Pewnie dlatego wpadły nam w oko spodnie zdobione czarnymi cekinami, które doskonale sprawdzą się na szaloną sylwestrową imprezę. Jeżeli chcecie nosić je na co dzień, to łączcie je z ponadczasowymi elementami garderoby. Tutaj sprawdzi się klasyczna biała koszula i proste szpilki.

