Myślami jesteśmy już przy świętach i Sylwestrze. Zaczynamy kupować świąteczne swetry i ubrania zdobione stylowymi frędzlami - przyznamy, że mamy do nich ogromną słabość.

Reklama

Hity redakcji na grudzień! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Grudniowe nowości z sieciówek

W tym miesiącu znajdziecie kilka propozycji na sylwestrowe szaleństwo. Naszym hitem są tym razem retro frędzle. Wystarczy założyć jeden ciuch, aby stworzyć ciekawy zestaw na wyjątkową okazję. A jeżeli jesteście odważne to możecie je nosić również na co dzień. Do dżinsów, ołówkowej spódnicy czy spodni w kant.

Jesteście fankami aksamitu i weluru? Pewnie spodoba się wam niebieska kurtka, która znalazła się w nowej kolekcji marki Cropp. Omijałyście tę sieciówkę szerokim łukiem? Warto tam zajrzeć, bo bardzo dużo się zmieniło i można znaleźć perełki, które urozmaicą nawet najnudniejszy zestaw.

Jeżeli szukacie ciepłego swetra na mroźne dni? Powinnyście zajrzeć do H&M! Znajdziecie tam bardzo duży wybór ciekawych modeli i kolorów. Nam wpadł w oko czerwony kardigan, który będzie idealnie pasował do świątecznych stylizacji.

Reklama

Nowości kosmetyczne na grudzień 2017